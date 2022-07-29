Пески, провалы, вонь: прогулку по Московской сравнили с квестом

Жительница Пензы сыронизировала над благоустройством центральной части города. Прогулявшись по Московской, она обратила внимание сразу на несколько проблем.
Фотографии и некоторые размышления по поводу увиденного женщина прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».
Так, у ТЦ «Высшая лига» она заметила погнувшийся фонарный столб и покосившееся дерево: «А говорят, у нас плохой дизайн. Смотрите, как столб бывшего фонаря стремится повторить угол наклона дерева! У него и плафонов нет!»
На тротуарной плитке на этом же участке обнаружились темные жирные следы: «Теперь там надо не только пол-улицы плитки менять, т. к. она вся залита машинным маслом, но и фонари. Вечное благоустройство улицы Московской».
По мнению женщины, прогулку по главной улице Пензы можно сравнить с квестом.
«Сначала - пески, во второй части - провалы, в третьей - вонища. Кто дошел до правительства - приз от администрации города», - саркастически резюмировала пензячка.
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Весь город засран.куда Губер смотрит?