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Глас народа

Жители Пензенской области рассказали об отсутствии воды

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Жители части домов в селе Вирга Нижнеломовского района остались без воды. Многочисленные жалобы на отсутствие напора в кранах появились на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Когда решится вопрос с водой в с. Вирга? Жара, воды нет! Что за издевательство?» - возмутилась одна местная жительница. «Полностью с тобой согласна. Вода идет в нитку», - поддержала ее другая.

Первая уточнила, что хоть какой-то напор присутствует лишь ночью. Днем вода вообще не течет. «Я две ночи уже не сплю, чтобы попить набрать. А днем на работу. Хожу как зомби. На улицах, которые расположены ниже, всегда вода есть», - добавила она.

Представители регионального правительства сообщили, что уровень воды резко упал в связи с установившейся жаркой погодой.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства. По вопросам водоснабжения вы можете обратиться в администрацию Виргинского сельсовета по телефону (884154) 5-42-14», - посоветовали женщине.

«Некоторые улицы всегда с водой, для них не падает уровень. Почему не могут разобраться с жителями, которые льют воду мимо счетчика? До нас она не доходит, чтобы просто попить», - подчеркнула сельчанка.

Чиновники заверили, что коммунальщики проведут подворовый обход, чтобы устранить незаконные врезки в центральный водопровод.

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Гость||

как научились "культурно" отписываться

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