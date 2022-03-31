В Пензенской области заметили ухудшение качества сахара

31.03.2022 | 08:39

В Пензенской области обратили внимание на ухудшение качества сахара. Жалобу местного жителя опубликовал телеграм-канал «Заречный в теме».

«На фоне всеобщей истерии с сахаром, когда его практически негде было купить, приобрели в ТЦ два пакета по цене в районе 100 руб. Огромное «спасибо» производителю, что вместе с сахарным песком мы употребляем МАНКУ. Как говорится, и наелись, и напились», - посетовал интернет-пользователь.

Он поделился фотографиями: на двух изображен пакет сахара (указано, что произведен он в Каменке), на третьей - дно стакана, на котором видны не растворившиеся в напитке крошки.

«Хорошо, манка, а не песок из песочницы», «Еще и жалуются... Вон сколько добра...» - сыронизировали в комментариях зареченцы.

По данным Росстата, сахар-песок стал наиболее подорожавшим продуктом за период с 19 по 25 марта 2022 года. Цены на него в среднем по стране увеличились на 6,5%. Поваренная соль стала дороже на 4,3%, шоколадные конфеты - на 3,5%, рис и черный чай - на 3,4%, гречневая крупа - на 2,9%, печенье - на 2,8%, маргарин - на 2,6%, говядина и подсолнечное масло - на 2,2%, пшеничная мука - на 2,0%.