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Глас народа

В Пензенской области заметили ухудшение качества сахара

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В Пензенской области обратили внимание на ухудшение качества сахара. Жалобу местного жителя опубликовал телеграм-канал «Заречный в теме».

«На фоне всеобщей истерии с сахаром, когда его практически негде было купить, приобрели в ТЦ два пакета по цене в районе 100 руб. Огромное «спасибо» производителю, что вместе с сахарным песком мы употребляем МАНКУ. Как говорится, и наелись, и напились», - посетовал интернет-пользователь.

Он поделился фотографиями: на двух изображен пакет сахара (указано, что произведен он в Каменке), на третьей - дно стакана, на котором видны не растворившиеся в напитке крошки.

«Хорошо, манка, а не песок из песочницы», «Еще и жалуются... Вон сколько добра...» - сыронизировали в комментариях зареченцы.

По данным Росстата, сахар-песок стал наиболее подорожавшим продуктом за период с 19 по 25 марта 2022 года. Цены на него в среднем по стране увеличились на 6,5%. Поваренная соль стала дороже на 4,3%, шоколадные конфеты - на 3,5%, рис и черный чай - на 3,4%, гречневая крупа - на 2,9%, печенье - на 2,8%, маргарин - на 2,6%, говядина и подсолнечное масло - на 2,2%, пшеничная мука - на 2,0%.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Такого не может быть! Роспотребнадзор следит за качеством продукции!!!

Гость||

Кашу сразу варить можно, что воете то?

Гость||

ДОРОЖАЕТ БУКВАЛЬНО ВСЕ,ЦЕНЫ КАК В МОСКВЕ,а ЗАРПЛАТЫ НИЩИЕ.

Гость||

Если на стакан чая положить 10 ложек сахара он и не будет полностью растворяться. Задолбали всех эти любители сладкого.

Гость||

Да теперь любую шнягу гнать можно все же разберут.

Гость||

Насыщенный раствор ещё в школе объясняли

Гость||

Хорошие бордачные времена н сейчас настали только бабло успевай делать

Гость||

08.53 Пока ещё не настали, всё только впереди...

Имя: Гость
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