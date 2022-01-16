В Заречном молодые деревья страдают из-за уборки снега

В Заречном горожанку возмутила уборка снега, после которой оказалось сломано молодое деревце.
Об этом женщина рассказала в посте в соцсети Instagram.
«Перекресток улиц Ленина и Зеленой. Почему так убирают снег, что ломают деревья? На 13-е января дерево уже доломали. В своем дворе мы с мужем сажали клен. Дерево хорошо принялось, но через год его также сломала снегоуборочная машина. Кто-то сажает, а кто-то ломает деревья», - пожаловалась горожанка.
К посту она прикрепила снимок сломанного деревца, виднеющегося из наваленного машиной снега.
На обращение женщины отреагировали в администрации закрытого города.
«Управляющей компании, ответственной за уборку данной территории, было указано на необходимость складирования снега в другое место», - ответили зареченке.
Комментаторы посочувствовали ей, однако отметили, что в текущем году дворы города хорошо очищаются от снега, тогда как в Пензе качество уборки территорий вызывает у граждан недовольство.
«У нас во дворе 4 пирамидальных тополя сломали. Посадка каждого обошлась в 10тыс*4=40.000», - добавила пользовательница.
Фото instagram.com/zar_info58.
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