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Глас народа

В Заречном молодые деревья страдают из-за уборки снега

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В Заречном горожанку возмутила уборка снега, после которой оказалось сломано молодое деревце.

Об этом женщина рассказала в посте в соцсети Instagram.

«Перекресток улиц Ленина и Зеленой. Почему так убирают снег, что ломают деревья? На 13-е января дерево уже доломали. В своем дворе мы с мужем сажали клен. Дерево хорошо принялось, но через год его также сломала снегоуборочная машина. Кто-то сажает, а кто-то ломает деревья», - пожаловалась горожанка.

К посту она прикрепила снимок сломанного деревца, виднеющегося из наваленного машиной снега.

На обращение женщины отреагировали в администрации закрытого города.

«Управляющей компании, ответственной за уборку данной территории, было указано на необходимость складирования снега в другое место», - ответили зареченке.

Комментаторы посочувствовали ей, однако отметили, что в текущем году дворы города хорошо очищаются от снега, тогда как в Пензе качество уборки территорий вызывает у граждан недовольство.

«У нас во дворе 4 пирамидальных тополя сломали. Посадка каждого обошлась в 10тыс*4=40.000», - добавила пользовательница.

Фото instagram.com/zar_info58.

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