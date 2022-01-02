В Заречном любители петард рискнули машинами на парковке

В Заречном в новогоднюю ночь горожане использовали пиротехнику, нарушив правила. Действия компании, решившей пойти на риск, зафиксировала видеокамера.
Кадры появились в группе закрытого города в соцсети «ВКонтакте».
Местом для запуска петард компания выбрала парковку, на которой в тот момент находилось более 15 автомобилей. В ролике видно, как мужчина поджигает пиротехнику, поставленную очень близко к машинам. Один из снарядов подбрасывают вверх зажженным, и он, догорая, падает на крышу автомобиля.
К счастью, обошлось без ЧП.
«Убедительная просьба: соблюдайте правила эксплуатации пиротехники!» - написал автор ролика.
В комментариях зареченцы отметили, что действие происходило у дома № 35 на улице Ленина.
«Вроде только 1 января, а мозги уже пропили», «Как будто специально к машине подошли», - высказались горожане.
Видео instagram.com/zar_info58.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Урок будет жоповозам. Машина должна ночевать в гараже