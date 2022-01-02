В Заречном любители петард рискнули машинами на парковке

02.01.2022 | 10:27

В Заречном в новогоднюю ночь горожане использовали пиротехнику, нарушив правила. Действия компании, решившей пойти на риск, зафиксировала видеокамера.

Кадры появились в группе закрытого города в соцсети «ВКонтакте».

Местом для запуска петард компания выбрала парковку, на которой в тот момент находилось более 15 автомобилей. В ролике видно, как мужчина поджигает пиротехнику, поставленную очень близко к машинам. Один из снарядов подбрасывают вверх зажженным, и он, догорая, падает на крышу автомобиля.

К счастью, обошлось без ЧП.

«Убедительная просьба: соблюдайте правила эксплуатации пиротехники!» - написал автор ролика.

В комментариях зареченцы отметили, что действие происходило у дома № 35 на улице Ленина.

«Вроде только 1 января, а мозги уже пропили», «Как будто специально к машине подошли», - высказались горожане.

Видео instagram.com/zar_info58.