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Глас народа

В Заречном любители петард рискнули машинами на парковке

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В Заречном в новогоднюю ночь горожане использовали пиротехнику, нарушив правила. Действия компании, решившей пойти на риск, зафиксировала видеокамера.

Кадры появились в группе закрытого города в соцсети «ВКонтакте».

Местом для запуска петард компания выбрала парковку, на которой в тот момент находилось более 15 автомобилей. В ролике видно, как мужчина поджигает пиротехнику, поставленную очень близко к машинам. Один из снарядов подбрасывают вверх зажженным, и он, догорая, падает на крышу автомобиля.

К счастью, обошлось без ЧП.

«Убедительная просьба: соблюдайте правила эксплуатации пиротехники!» - написал автор ролика.

В комментариях зареченцы отметили, что действие происходило у дома № 35 на улице Ленина.

«Вроде только 1 января, а мозги уже пропили», «Как будто специально к машине подошли», - высказались горожане.

Видео instagram.com/zar_info58.

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Гость||

Урок будет жоповозам. Машина должна ночевать в гараже

Гость||

Слабовато гульнули,зареченцы,а могли бы всю стоянку спалить в честь праздничка.

Гость||

Риск - это попытка пёрнуть при поносе

Гость||

жаль не сгорели

Гость||

Гость писал(a):

Урок будет жоповозам. Машина должна ночевать в гараже
согласен, имеешь машину, имей гараж, где она никому не мешает и ты ее обслуживаешь

Гость||

в зону сразу таких лет на 5, всё дурачество сразу пройдёт и у них и у других дибилов

Гость||

Лучше бить палками показательно где нибудь на площади

Гость||

Поддерживаю, ввести нужно показательные наказание плетьми . Нахулиганил - получай 100 ударов плетью и ползай в цука в шрамах косепор недобитый

Гость||

Это не жоповозам а дурням с петардами. Палят и машины и квартиры. Да в людей попадают. А ты умник иди на пустырь и жги петарды.

Имя: Гость
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