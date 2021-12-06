В Кузнецке сотрудники больницы вызвали Росгвардию из-за посетительницы

06.12.2021 | 08:50

В Пензенской области сотрудники больницы вызвали Росгвардию, чтобы выпроводить посетителя, которого они посчитали дебоширом. Об инциденте, произошедшем в Кузнецке, его участница рассказала в местном сообществе во «ВКонтакте».

По словам девушки, ее бабушку госпитализировали с язвой и назначили диету. Поскольку специального питания в больнице нет, для пожилой женщины приносят еду из дома.

«Стол справок, где передают передачи, работает с 16:00 до 17:30. Я в 16:05 принесла бабушке домашнюю еду. Подошла к тем, кто передает, и спрашиваю: «Когда отнесут, сейчас или в 17:30?» Мне обещали, что сейчас. При мне позвонили в отделение хирургии и сказали: «Посылка, спуститесь». Я спокойная ушла», - написала горожанка.

Около 19:00 девушке позвонила бабушка. Оказалось, еду ей не принесли. Автор поста вернулась в больницу, но стол справок был закрыт, поэтому она пошла в приемное отделение.

«Я зашла в него и спрашиваю: «А где посылка-то?» На что мне говорят: «Ничего не знаем, идите в стол справок». Я говорю: «Там закрыто». В ответ: «Не наши проблемы, звоните главврачу». Я пытаюсь разговаривать с ними, они в ответ молчат. Либо говорят, что общаться не будут. Так как мне не отвечали, я включила камеру на телефоне», - пояснила девушка.

Она прикрепила сделанную во время конфликта видеозапись к публикации. На кадрах сотрудница больницы обращается к коллеге: «Милицию вызови, пожалуйста. У нас дебоширка в приемном отделении».

Вскоре в больницу прибыли сотрудники Росгвардии. Оснований для задержания не было.

«В Пензенской области экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в медицинском учреждении г. Кузнецка. Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны уточнили причину срабатывания, но конфликт был урегулирован до прибытия стражей порядка», - сообщили представители регионального управления Росгвардии.

«Им пять баллов за скорость и понимание ситуации в целом», - поделилась девушка.

Кузнечанка возмутилась как самим фактом потери посылки, так и отношением сотрудников больницы, которые вызвали правоохранителей, вместо того чтобы вести диалог.

Никто из официальных лиц на жалобу пока не отреагировал.