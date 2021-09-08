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Глас народа

Кузнечанин призвал остановить разгул хулиганов в центре города

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В Кузнецке горожан возмутили хулиганы, вырвавшие урны в сквере на Комсомольской улице, где недавно был ремонт. Соответствующий пост появился в паблике города в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 8 сентября.

«О многострадальный сквер по ул. Комсомольской! Каждое утро иду на работу по твоей плитке и думаю: сколько же ты видел хамства за свой короткий срок существования: разгулы выпивших подростков, сломанные ветки каштанов, сломанные лавочки. Теперь дорвались до твоих урн!», - написал горожанин, оставшийся анонимом.

К посту прикреплены снимки, на которых видно, что прикрепленные к плитке урны кто-то вырвал. Само покрытие при этом тоже пострадало.

По мнению автора поста, в благоустройство «вмешались» молодые кузнечане, которым «силушку богатырскую девать некуда».

«А еще пожелание к отцам города: да установите вы по паре камер в местах сборищ молодежи. Установите таблички, что ведется видеонаблюдение, не делайте необдуманных поступков. Ну как-то надо этот разгул остановить. Когда возьмут за цугундер одного-другого каратиста, накажут рублем или заставят отремонтировать, может, начнут думать прежде чем ломать», - обратился к чиновникам горожанин.

В паблике Кузнецка нередко появляются посты, посвященные последствиям хулиганских действий юных горожан. Так, 6 сентября пользовательница пожаловалась на сорванные афиши кинотеатра рядом с ТЦ «Гулливер».

«В нашем городе все сметают: лавочки, качели, урны, фонари», «Посмотрите, что творится в скверике Радищева у библиотеки на ул. Кирова. Разбили там фонари и продолжают там устраивать пивбар», «Как можно Кузнецк привести в порядок, если постоянно где-то что-то оторвут, сломают. Когда будет культура поведения подростков?», - высказались горожане.

В октябре 2020 года в городе повредили новые качели, установленные недалеко от здания администрации. Конструкция стала местом притяжения безнадзорных подростков. По всей видимости, они и являлись виновниками поломки.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.

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Гость||

Он там чуть не забеременел?

Гость||

Только хороший денежный штраф и реальный срок от трёшечки...

Гость||

Гость писал(a):

Только хороший денежный штраф и реальный срок от трёшечки..
Можно какв Иране - для начала палец отрезать. Не поймут ? По локоть, и так, до корней.

Гость||

Полиции в Кузнецке нет или она только безмасочников ловит?

Гость||

Это все воспитание людей и ценности, уважение должно быть к людям и их труду.

Имя: Гость
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