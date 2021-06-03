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Глас народа

Житель области назвал страшными последствия ночного урагана

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В ночь с 2 на 3 июня в Пензенской области под порывами ураганного ветра рухнуло дерево. О случившемся рассказал один из участников сообщества «Тамала|News» во «ВКонтакте».

«Последствия ночного ветра, на ул. Пушкинской, это страшно», - поделился впечатлениями интернет-пользователь.

К посту прикреплены фотографии рухнувшей березы. Под тяжелым стволом проломился забор из профлиста.

«Хорошо, что никто не пострадал!» - порадовался тамалинец.

Ранее ГУ МЧС России по Пензенской области разослало жителям региона предупреждение об опасностях непогоды.

«По данным Пензагидромета, 3.06.2021 местами по области ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Будьте осторожны», - призвали пензенцев спасатели.

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Гость||

МЧС каждый день присылает смс, поэтому на них перестал обращать внимание. Раньше, если присылали раз в две недели, то хотя бы читал.

Гость||

вот новость..офигеть...тамаланьюс...аххххаа

Имя: Гость
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