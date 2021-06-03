Житель области назвал страшными последствия ночного урагана

03.06.2021 | 08:38

В ночь с 2 на 3 июня в Пензенской области под порывами ураганного ветра рухнуло дерево. О случившемся рассказал один из участников сообщества «Тамала|News» во «ВКонтакте».

«Последствия ночного ветра, на ул. Пушкинской, это страшно», - поделился впечатлениями интернет-пользователь.

К посту прикреплены фотографии рухнувшей березы. Под тяжелым стволом проломился забор из профлиста.

«Хорошо, что никто не пострадал!» - порадовался тамалинец.

Ранее ГУ МЧС России по Пензенской области разослало жителям региона предупреждение об опасностях непогоды.

«По данным Пензагидромета, 3.06.2021 местами по области ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Будьте осторожны», - призвали пензенцев спасатели.