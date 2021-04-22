Житель Тамалы поделился фото памятника «на века»

22.04.2021 | 17:11

Тамала готовится отмечать День Победы. Снимок памятного места, связанного с датой, разместил в социальной сети «ВКонтакте» местный житель.

«Какой классный памятник, сделан на века. А как горит Вечный огонь», - прокомментировал пост автор.

На фото – пустая звезда, где должно гореть пламя, а также памятник, нуждающийся в обновлении. Утрамбованная земля на клумбе не готова к высадке цветов.

На сайте администрации Тамалинского района отчитались о проведенном благоустройстве у памятников.

«18 апреля представители социальной сферы приняли активное участие в мероприятии по благоустройству территории памятников в рамках Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры, который проводится в форме субботника и приурочен к Международному дню охраны памятников и исторических мест», - говорится в сообщении.

Фото Паши Антошкина, vk.com/tamala.