Житель Тамалы поделился фото памятника «на века»

Тамала готовится отмечать День Победы. Снимок памятного места, связанного с датой, разместил в социальной сети «ВКонтакте» местный житель.
«Какой классный памятник, сделан на века. А как горит Вечный огонь», - прокомментировал пост автор.
На фото – пустая звезда, где должно гореть пламя, а также памятник, нуждающийся в обновлении. Утрамбованная земля на клумбе не готова к высадке цветов.
На сайте администрации Тамалинского района отчитались о проведенном благоустройстве у памятников.
«18 апреля представители социальной сферы приняли активное участие в мероприятии по благоустройству территории памятников в рамках Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры, который проводится в форме субботника и приурочен к Международному дню охраны памятников и исторических мест», - говорится в сообщении.
Фото Паши Антошкина, vk.com/tamala.
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Свалка в лесополосе главное достояние Тамалы и района там вечно горит огонь. Дым стелется на десяток километров в округе. Хватает всем подышать пластиковым ядом и обывателям и ответственным за чистоту среды проживания. Но свалка при это ЗАКРЫТА. Мусор вроде, как бы возят в Беково на полигон? Так кто же те нарушители экологии? Где те ответственные работники которые должны следить за порядком? Или пора прокуратуре посмотреть на эту проблему. Прокурор теперь новый. Уважаемый прокурор обратите внимание на эту проблему, Вы ведь тоже дышите этим пластиковым дымом.