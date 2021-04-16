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Глас народа

Сплошное болото: лужу на ул. Краснова облюбовали утки

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В Пензе жители улицы Краснова имеют возможность любоваться купающимися в луже утками. Снимки птицы, плавающей в «водоеме», появились в социальной сети «ВКонтакте» вечером в четверг, 15 апреля.

Фотографии были сделаны возле дома № 29. Огромная лужа разлилась напротив подъездов. Посредине плавает и ныряет утка. За ее жизнью внимательно наблюдает кот.

«Потому что Россия – это сплошное болото», «Если есть утки, значит, там и рыба водится», «Красиво, и утке хорошо», - прокомментировали происходящее пензенцы.

Одна из участниц обсуждения добавила, что в 50-х-60-х годах прошлого века на улицах Краснова и Ватутина было болото и уток обитало очень много. «Вот они по природной привычке и прилетают на свои места», - подытожила горожанка.

Фото vk.com/podslushano58.

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Гость||

Супер!!! Это надо на ЦТ отправлять.

Гость||

кот уже облюбовал вкусненькую уточку

Гость||

какая прелесть

Имя: Гость
Комментарий:

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