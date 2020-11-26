26.11.2020 | 12:38

В четверг, 26 ноября, в редакцию портала PenzaInform.ru позвонила жительница улицы Терновского в Пензе по имени Александра. Она попросила выразить благодарность сотрудникам экстренных служб.

«23 ноября я вечером вернулась домой и увидела у порога закрытую коробку. Она была не картонная, а деревянная, и внушала подозрение. Я набрала телефон 112, и уже через 15 минут подъехали четыре человека в форме, один - с автоматом. Они осмотрели место и сказали, что содержимое ящика действительно может быть опасным», - рассказала пензячка.

По словам Александры, еще через пять минут прибыли представители других структур. На месте работали сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС. Они провели в подъезде около часа и выяснили, что бомбы нет.

Как добавила горожанка, она извинилась за беспокойство, но ей вежливо ответили: «Что вы, это были правильные действия. Вы молодец, все бы были такими бдительными».

«Меня поразило, насколько оперативно и с какой слаженностью работали специалисты. Думаю, что в случае реальной опасности на них можно положиться», - отметила Александра.

В правоохранительных органах порталу PenzaInform.ru рассказали, что в коробке оказались деревянные бруски. По-видимому, тару в подъезд выставил кто-нибудь из жителей, делавший ремонт или чинивший мебель.

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