14.11.2020 | 19:59

В субботу, 14 ноября, в редакцию портала PenzaInform.ru пришло письмо от пациентки пензенской клинической больницы № 4.

«В инфекционном отделении на 2-м этаже вот уже несколько дней лежит в коридоре дедушка вот в таком состоянии. Без постельного белья, голый, без памперса, матрас мокрый насквозь. И никто из персонала к нему практически не подходит! Таблетки кладут рядом (они так и валяются на кровати), никто даже воды не дает ему попить. Надо ли говорить, что с ложки его не кормят, то есть он не ел уже несколько дней», - написала она.

В подтверждение своих слов она прислала фотографии, на которых запечатлен пожилой мужчина и лежащие рядом с ним лекарства.

Женщина отметила, что пациенту поставили кислород, однако, по ее мнению, этого недостаточно.

«Человека просто оставили умирать», - высказала она свое мнение.

Ситуацию прокомментировал главный врач клинической больницы № 4 Андрей Водопьянов.

«Администрация лечебного учреждения проведет внутреннюю проверку качества оказания медицинской помощи, по результатам которой в случае подтверждения фактов нарушения регламенты работы к медицинским работникам будут приняты соответствующие меры реагирования.

На данный момент пациент находится в медицинской организации по показаниям. Лечение, включая кислородотерапию, он получает в полном объеме.

Факт ненадлежащего состояния постели пациента администрация не подтверждает. Кровать, на которой он лежит, многофункциональная, оборудованная специализированным водоотталкивающим матрасом.

Больница имеет в достаточном количестве постельное белье, мягкий инвентарь, средства ухода за пациентами разной степени тяжести, включая называемых лежачих больных.

Персонал лечебного учреждения строго следит за дезинфекцией постельного белья и мягкого инвентаря у пациентов, находящихся на инфекционных койках, в целях недопущения распространения опасных вирусов и бактерий.

Некоторые пациенты не имеют возможности самостоятельно себя обслуживать. Младший персонал в течении дня выполняет с ними необходимые гигиенические мероприятия, а именно - проводит смену нательного и постельного белья по мере загрязнения.

Есть больные, которые в силу возраста и состояния здоровья не могут себя обслужить, проявляя сложное поведение: снимают подгузники, белье с кровати. Обеспечить круглосуточное дежурство у каждого такого пациента больница, к сожалению, не может. Санитарки обслуживают их несколько раз в день.

С учетом огромной занятости медицинского персонала в условиях ковидного стационара у пациентов, нуждающихся в дополнительном уходе, который им обеспечивали родственники, могут возникать ситуации, которые в обычном режиме работы лечебного учреждения встречаются крайне редко.

Администрация лечебного учреждения возьмет на контроль вопросы по улучшению качества условий оказания медицинской помощи и надеется на понимание пациентов и их родственников с учетом сложной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции», - сообщил редакции Андрей Водопьянов.