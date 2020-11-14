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Глас народа | Очевидицу взволновало отношение к пожилому пациенту в больнице Пензы

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В субботу, 14 ноября, в редакцию портала PenzaInform.ru пришло письмо от пациентки пензенской клинической больницы № 4.

«В инфекционном отделении на 2-м этаже вот уже несколько дней лежит в коридоре дедушка вот в таком состоянии. Без постельного белья, голый, без памперса, матрас мокрый насквозь. И никто из персонала к нему практически не подходит! Таблетки кладут рядом (они так и валяются на кровати), никто даже воды не дает ему попить. Надо ли говорить, что с ложки его не кормят, то есть он не ел уже несколько дней», - написала она.

В подтверждение своих слов она прислала фотографии, на которых запечатлен пожилой мужчина и лежащие рядом с ним лекарства.

Женщина отметила, что пациенту поставили кислород, однако, по ее мнению, этого недостаточно.

«Человека просто оставили умирать», - высказала она свое мнение.

Ситуацию прокомментировал главный врач клинической больницы № 4 Андрей Водопьянов.

«Администрация лечебного учреждения проведет внутреннюю проверку качества оказания медицинской помощи, по результатам которой в случае подтверждения фактов нарушения регламенты работы к медицинским работникам будут приняты соответствующие меры реагирования.

На данный момент пациент находится в медицинской организации по показаниям. Лечение, включая кислородотерапию, он получает в полном объеме.

Факт ненадлежащего состояния постели пациента администрация не подтверждает. Кровать, на которой он лежит, многофункциональная, оборудованная специализированным водоотталкивающим матрасом.

Больница имеет в достаточном количестве постельное белье, мягкий инвентарь, средства ухода за пациентами разной степени тяжести, включая называемых лежачих больных.

Персонал лечебного учреждения строго следит за дезинфекцией постельного белья и мягкого инвентаря у пациентов, находящихся на инфекционных койках, в целях недопущения распространения опасных вирусов и бактерий.

Некоторые пациенты не имеют возможности самостоятельно себя обслуживать. Младший персонал в течении дня выполняет с ними необходимые гигиенические мероприятия, а именно - проводит смену нательного и постельного белья по мере загрязнения.

Есть больные, которые в силу возраста и состояния здоровья не могут себя обслужить, проявляя сложное поведение: снимают подгузники, белье с кровати. Обеспечить круглосуточное дежурство у каждого такого пациента больница, к сожалению, не может. Санитарки обслуживают их несколько раз в день.

С учетом огромной занятости медицинского персонала в условиях ковидного стационара у пациентов, нуждающихся в дополнительном уходе, который им обеспечивали родственники, могут возникать ситуации, которые в обычном режиме работы лечебного учреждения встречаются крайне редко.

Администрация лечебного учреждения возьмет на контроль вопросы по улучшению качества условий оказания медицинской помощи и надеется на понимание пациентов и их родственников с учетом сложной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции», - сообщил редакции Андрей Водопьянов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Новость сообщил — ES_msk_pnz
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Гость||

Вот поэтому и смертность такая

Гость||

Вот так у нас обстоят дела с медициной , а она у нас как известно бесплатная, получается ,что нет не какого сострадания. не ответственности. трудно представить. что так может быть с любым при нынешней нашей медициной, все про фукали и медицину развалили, я лично верю женщине . а не главврачу Водопьянову.

Гость||

Водопьянова под следствие и на нары!

Гость||

Это просто ужас, других слов нет.

ES_msk_pnz||

Слова про обслуживание по несколько раз в день не соответствуют действительности! Этот человек лежал в таком виде не одни сутки!

Гость||

При чем здесь руководство? Медсестра не видит, кому кладет таблетки, в каком состоянии человек? Это наши ГЕРОИ...

Гость||

Какой ужас,конечно главврач будет все отрицать,но факт остается фактом,об этом говорят те,кто видел это воотчию,те кто сами проходили лечения,и видели и испытали на себе эти отношения персонала.Да медперсоналу сейчас нелегко,но все же больным в разы хуже,оставайтесь пожалуйста людьми в любых ситуациях.Всем здоровья!

Гость||

Со своими родителями так наверное персонал не обходится, а нас за людей не считают! Герои! Слава им!

Гость||

ES_msk_pnz писал(a):

Слова про обслуживание по несколько раз в день не соответствуют действительности! Этот человек лежал в таком виде не одни сутки!
Водопьянов врет, как дышит.

Гость||

Не все врачи и медсестры одинаковы. И среди них есть "паршивы овцы". Одним от души люди говорят спасибо, а других жизнь рассудит.

Гость||

Ужас какой...

Гость||

При чем здесь Водопьянов? Врач тоже не видит, что человеку даже воды не дают? Совести нет. Бога не боятся

Гость||

Безобразие ! Вот какое отношение к старикам ! Каеой смысл в этой маске, если она рядом лежит.А простынь - трудно застелить было ?А Единая Россия подарки развозит, памперсы больным везите и предметы ухода ! А таблетки, их медсестра должна была дать.Если персонал не справляется, увеличивайте ставки !

Гость||

Им все равно, старики, не старики, 40-летние умирают

Гость||

В 5-ой больнице не лучше. Издеваются над умирающими стариками.

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Имя: Гость
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