30.10.2020 | 10:57

Жительница Никольска рассказала, как едва не стала жертвой нападения стаи бродячих собак. Инцидент произошел вечером в четверг, 29 октября, а наутро пост о случившемся опубликовали в группе «Подслушано в Никольске» во «ВКонтакте».

По словам горожанки, в шестом часу вечера она сошла с маршрутки на остановке «Черемушки» на улице Октябрьской и пошла к дому.

«Дойдя до магазина «Моя семья», я услышала дикий вой и лай нескольких собак. Если честно, я сначала не поняла, что это может быть (в районе магазина живут несколько собак, но они добрые). На дороге, идущей к моей улице, я была одна. Осторожно оглядываясь и опасаясь, я все-таки решила идти вперед: будь что будет. Лай и вой продолжался, нарастал еще громче и опаснее», - написала женщина.

Пройдя далее по Розовой улице, она увидела стаю собак.

«Там были и маленькие, и большие, все они выли, огрызались друг на друга. Не знаю, какая порода (по-моему, лайка), шла на меня, громко лая. Я уже в ужасных красках представляла, что ничего хорошего из этого не будет: если бы на меня накинулась одна собака, пошла бы цепная реакция и вся стая бросилась бы на меня», - поведала горожанка.

По словам интернет-пользовательницы, ее спасла случайная машина. Собака испугалась и отскочила, а женщина пошла дальше.

«Пришлось до дома добираться окольными путями. Идущая навстречу мне женщина сказала, что тоже боится ходить в данном районе, что это продолжается не первый день и не один раз», - добавила участница сообщества.

Она выразила опасения за детей и подростков, которые ходят этой дорогой. Оказавшись в подобной ситуации, они не смогут правильно среагировать, и может случиться беда.

«Я всегда за братьев наших меньших, но с такими вот сворами, стаями бешеными, надо что-то делать. Со своей стороны скажу, что я сразу же позвонила в службу МЧС и все рассказала», - закончила горожанка.

В комментариях еще одна участница группы сообщила, что похожая ситуация сложилась в районе местного АТП. Там стая собак тоже бросается по вечерам на прохожих.

Фото pixabay.com.