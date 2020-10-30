Сетевое издание|18+|Пятница|30 окт 2020|12:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |
 

Глас народа | Жительница Никольска пожаловалась на агрессивную стаю собак

Печать

Жительница Никольска рассказала, как едва не стала жертвой нападения стаи бродячих собак. Инцидент произошел вечером в четверг, 29 октября, а наутро пост о случившемся опубликовали в группе «Подслушано в Никольске» во «ВКонтакте».

По словам горожанки, в шестом часу вечера она сошла с маршрутки на остановке «Черемушки» на улице Октябрьской и пошла к дому.

«Дойдя до магазина «Моя семья», я услышала дикий вой и лай нескольких собак. Если честно, я сначала не поняла, что это может быть (в районе магазина живут несколько собак, но они добрые). На дороге, идущей к моей улице, я была одна. Осторожно оглядываясь и опасаясь, я все-таки решила идти вперед: будь что будет. Лай и вой продолжался, нарастал еще громче и опаснее», - написала женщина.

Пройдя далее по Розовой улице, она увидела стаю собак.

«Там были и маленькие, и большие, все они выли, огрызались друг на друга. Не знаю, какая порода (по-моему, лайка), шла на меня, громко лая. Я уже в ужасных красках представляла, что ничего хорошего из этого не будет: если бы на меня накинулась одна собака, пошла бы цепная реакция и вся стая бросилась бы на меня», - поведала горожанка.

По словам интернет-пользовательницы, ее спасла случайная машина. Собака испугалась и отскочила, а женщина пошла дальше.

«Пришлось до дома добираться окольными путями. Идущая навстречу мне женщина сказала, что тоже боится ходить в данном районе, что это продолжается не первый день и не один раз», - добавила участница сообщества.

Она выразила опасения за детей и подростков, которые ходят этой дорогой. Оказавшись в подобной ситуации, они не смогут правильно среагировать, и может случиться беда.

«Я всегда за братьев наших меньших, но с такими вот сворами, стаями бешеными, надо что-то делать. Со своей стороны скажу, что я сразу же позвонила в службу МЧС и все рассказала», - закончила горожанка.

В комментариях еще одна участница группы сообщила, что похожая ситуация сложилась в районе местного АТП. Там стая собак тоже бросается по вечерам на прохожих.

Фото pixabay.com.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Пенза город маршруток, пенсионеров и бродячих собак. Нищета

Гость||

А чего она так испугалась? Взяла бы плакатик с надписью "Стабильность. Безопасность. Развитие" и отмахалась от группы четвероногих товарищей.

Гость||

Тот, кто подкармливает (АТП?), пусть и отвечают за безопасность.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте