В четверг, 1 октября, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась жительница пензенского микрорайона Терновка по имени Наталья Юрьевна.
«На улице Кольцевой, в частном секторе Терновки, кто-то притащил на обочину полуободранные тушки кроликов. Они валяются у забора дома № 39. Но хозяйка жилища ни при чем - она на моих глазах возмущалась тем, что у ограды опять что-то бросили», - рассказала пензячка.
По словам Натальи Юрьевны, в этом месте лежат бетонные блоки, перегораживающие проезд машин. На них постоянно сидят нетрезвые компании, они оставляют за собой посуду и пачки от чипсов. Но мертвых животных там до сих пор не было.
В доказательство своих слов пензячка представила фотографии, на которых запечатлены несколько окровавленных тушек кроликов.
«А теперь вот эта «красота», мимо которой ходят и пожилые люди, и дети. Зрелище душераздирающее! А в перспективе биомусор будет разлагаться и создавать угрозу для здоровья людей», - подвела итог женщина.
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