Сетевое издание|18+|Четверг|1 окт 2020|12:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа | В Пензе полуободранные тушки кроликов выбросили на улицу

Печать

В четверг, 1 октября, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась жительница пензенского микрорайона Терновка по имени Наталья Юрьевна.

«На улице Кольцевой, в частном секторе Терновки, кто-то притащил на обочину полуободранные тушки кроликов. Они валяются у забора дома № 39. Но хозяйка жилища ни при чем - она на моих глазах возмущалась тем, что у ограды опять что-то бросили», - рассказала пензячка.

По словам Натальи Юрьевны, в этом месте лежат бетонные блоки, перегораживающие проезд машин. На них постоянно сидят нетрезвые компании, они оставляют за собой посуду и пачки от чипсов. Но мертвых животных там до сих пор не было.

В доказательство своих слов пензячка представила фотографии, на которых запечатлены несколько окровавленных тушек кроликов.

«А теперь вот эта «красота», мимо которой ходят и пожилые люди, и дети. Зрелище душераздирающее! А в перспективе биомусор будет разлагаться и создавать угрозу для здоровья людей», - подвела итог женщина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

где ваш участковый? Самогонщиков и фанфурочников «крышует»?

Гость||

Чупакабра! Не волнуйтесь, дайте только поточнее адрес и разберут на шаурму.

Гость||

Что бомжи сперли и разделать-сожрать не смогли, чем не угодил комент? Модератор , ты тупишь

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте