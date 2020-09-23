23.09.2020 | 10:17

В среду, 23 сентября, участник группы «Сова Пенза Авто» социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что пожар на свалке на Осенней улице в Пензе не прекратился.

«Горит уже какой день. Весь дым летит в сторону Чемодановки», - написал он. К посту посту прикреплен снимок проезжей части и темного дыма над горизонтом.

На последствия ЧП и неприятный запах пожаловался и пользователь Михаил Михайлов в группе «Пенза live».

«Уже неделю горит городская свалка в районе Чемодановки. Задыхаются этой отравой все населенные пункты в округе, особенно те, в чью сторону ветер», - отметил он.

Ранее дым от горящего мусора накрыл Заречный. О недостатке свежего воздуха и невозможности открыть окно жители города написали в Instagram.

О том, что на Чемодановской свалке вновь произошел пожар, стало известно утром 18 сентября. Подобные ЧП бывают на полигоне практически ежегодно. Так, в июне 2014-го там вспыхнули залежи мусора на площади 800 квадратных метров. С огнем боролись всю ночь. Горела свалка и в июне 2015-го, и в августе 2016-го.

Фото vk.com/sova_penza.