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Глас народа | Городская свалка на Осенней улице продолжает гореть

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В среду, 23 сентября, участник группы «Сова Пенза Авто» социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что пожар на свалке на Осенней улице в Пензе не прекратился.

«Горит уже какой день. Весь дым летит в сторону Чемодановки», - написал он. К посту посту прикреплен снимок проезжей части и темного дыма над горизонтом.

На последствия ЧП и неприятный запах пожаловался и пользователь Михаил Михайлов в группе «Пенза live».

«Уже неделю горит городская свалка в районе Чемодановки. Задыхаются этой отравой все населенные пункты в округе, особенно те, в чью сторону ветер», - отметил он.

Ранее дым от горящего мусора накрыл Заречный. О недостатке свежего воздуха и невозможности открыть окно жители города написали в Instagram.

О том, что на Чемодановской свалке вновь произошел пожар, стало известно утром 18 сентября. Подобные ЧП бывают на полигоне практически ежегодно. Так, в июне 2014-го там вспыхнули залежи мусора на площади 800 квадратных метров. С огнем боролись всю ночь. Горела свалка и в июне 2015-го, и в августе 2016-го.

Фото vk.com/sova_penza.

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Гость||

Стабильность зато...

Гость||

Гость писал(a):

зато...
А Вы- дурочка?

Гость||

Зато губернатора нового хорошего выбрали.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее дым от горящего мусора накрыл Заречный. О недостатке свежего воздуха и невозможности открыть окно жители города написали в Instagram.
Может эта, стеклянным колпаком их накрыть как Спрингфилд в "Симпсонах"?

Гость||

Ну так это каждый год делается специально, а что вы хотели, мусоросжигательный завод губернатор так и не построил, а полигон не резиновый, поэтому и проводят принудительный пал мусора.

Имя: Гость
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