20.09.2020 | 14:36

В субботу, 19 сентября, зареченцы в соцсети Instagram пожаловались на дым от горящей свалки на Осенней улице в Пензе.

Свое недовольство неприятным запахом жители закрытого города выразили в комментариях под постом с видео, запечатлевшим густой дым над горизонтом. Кадры были сделаны из окна многоэтажки.

«Которую ночь воняет, окно не откроешь», «И сегодня опять горит, опять ужасный запах. И этим мы дышим! Когда же ее закроют?», «А за вывоз мусора платим как за утилизацию и переработку», - написали пользователи.

Зареченцы отметили, что возгорание мусора на свалке происходит каждый год и ЧП сказывается на здоровье людей. «В прошлом году надуло. У кого давление долбало пару дней, кого рвало», - вспомнила горожанка.

О том, что на Чемодановской свалке вновь произошел пожар, стало известно утром 18 сентября. В МЧС уточнили, что очагов возгорания два, пылает мусор на площади 300 и 500 квадратных метров. В тот день ликвидацией огня занимались три пожарных расчета, также работали два бульдозера.

Видео www.instagram.com/zar_info58.