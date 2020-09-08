08.09.2020 | 09:33

Жительница Кузнецка пожаловалась на обилие мусора на городском кладбище. В понедельник, 7 сентября, ее пост об этом был размещен в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте».

«Полтора месяца назад обращалась в городскую администрацию, Собрание представителей г. Кузнецка, в областную администрацию, но никакого результата, стало только хуже. Мусор буквально заваливает могилы», - написала женщина.

По ее мнению, убрать все это за счет только человеческого ресурса уже сложно, нужна специальная техника.

Похожая ситуация долгое время наблюдалась на Восточном кладбище в Пензе.

«Там сплошное безобразие! Трава выше человеческого роста. Огромные мусорные кучи повсюду. Повалены деревья прямо на могилы. Кто это должен убирать? Примите меры. Могилу своей подруги я не смогла найти из-за зарослей», - выражала негодование жительница областного центра.

В конце июля в мэрии Пензы уточняли, что обслуживающая организация вывезла с территории кладбища 32 кубометра мусора. До 31 августа обещали вывезти еще 100 кубометров, то есть четыре КамАЗа.