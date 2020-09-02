02.09.2020 | 09:43

Жительница Засечного разыскивает хозяйку собаки, предположительно укусившей маленького мальчика. Инцидент произошел примерно в 18:50 во вторник, 1 сентября, у ларька рядом с бассейном «Дельфин».

«Собака была на поводке, увидела другую собаку (которая была недалеко от нас), набросилась на нее. Хозяйка фокстерьера начала дергать поводком, и этот фокстерьер начал кусать моего ребенка (собаке уже было пофигу, кого кусать, лишь бы выместить злость)», - написала мать пострадавшего ребенка в местном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Сразу после случившегося хозяйка фокстерьера захотела уйти.

«Я ее попросила остаться. Она продиктовала свой номер телефона, который теперь выключен. А я была растеряна от случившегося. Даже имя и фамилию не спросила. Мне было главное успокоить ребенка!» - уточнила женщина.

По словам автора поста, собака породы фокстерьер. Женщине на вид 55 лет, с ней был ребенок примерно 5-6 лет.

«В этой ситуации меня убивает равнодушие к детям ради своих домашних питомцев! Нам надо срочно знать, привита ли собака и сроки последних прививок! Но женщина решила выключить телефон! Главное, чтобы ее песика не забрали на обследование!» - возмутилась мать покусанного ребенка.

Она попросила всех, кто был свидетелем этого инцидента, и тех, кто знает эту женщину, связаться с ней.

В комментариях одна из участниц группы посоветовала написать заявление в полицию.

«Найдут. Теперь скандал и суд. В Пензе уже были случаи судебного разбирательства с выплатой большой суммы укушенным взрослым. А тут - ребеночек. Наверняка знала, что собака может укусить, и вывела без намордника», - предположила интернет-пользовательница.

Она подчеркнула, что хозяева животных должны быть более ответственными.