26.08.2020 | 16:45

В среду, 26 августа, в пензенской группе в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с изображением реконструированной набережной Суры, снятое с водной глади.

Его автор предупредил об опасности, которую, по его мнению, таят кабели, проложенные под настилом к столбикам-светильникам, которые установлены на границе берега и реки. Провода проходят почти по уровню воды.

«Друзья, вот Росток. Красота, все обновленное. Но у этой красоты есть черная и опасная сторона. Дело в том, что вот эти фонарики, которые горят, - провода к ним проходят вот здесь, над водой, вот в этом кабель-канале. Если катер проходит чуть побыстрее и сильная волна его захлестнет, то тот, кто решит здесь искупаться, может офигенно натанцеваться под 220 вольт. Будьте осторожны!» - предупредил автор ролика.

Мнения комментаторов разделились. Кто-то считает, что конструкция безопасна («Кабель ПВС в двойной изоляции, соединение в самом светильнике над водой и над плиткой»). Кто-то думает, что желающих купаться в этом месте не найдется. Одна из горожанок удивилась тому, что у воды нет никакого ограждения.

Кабель в воде вызвал возмущение лишь у одного участника беседы. «У тех, кто это делал, откуда руки растут? 1-2 мероприятия больших, и народ раздраконит всю набережную», - считает он.

Это не первый недостаток, которые находят горожане в реконструированной набережной. В частности, нарекания вызвали новые качели. Крыша над ними сконструирована таким образом, что во время дождя вода скатывается в середину и попадает на сиденья. Кроме того, многим не нравится отсутствие туалетов.

Видео Алекса Косса