Сетевое издание|18+|Среда|26 авг 2020|18:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа | Пензяк предупредил об опасных проводах на набережной Суры

Печать

В среду, 26 августа, в пензенской группе в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с изображением реконструированной набережной Суры, снятое с водной глади.

Его автор предупредил об опасности, которую, по его мнению, таят кабели, проложенные под настилом к столбикам-светильникам, которые установлены на границе берега и реки. Провода проходят почти по уровню воды.

«Друзья, вот Росток. Красота, все обновленное. Но у этой красоты есть черная и опасная сторона. Дело в том, что вот эти фонарики, которые горят, - провода к ним проходят вот здесь, над водой, вот в этом кабель-канале. Если катер проходит чуть побыстрее и сильная волна его захлестнет, то тот, кто решит здесь искупаться, может офигенно натанцеваться под 220 вольт. Будьте осторожны!» - предупредил автор ролика.

Мнения комментаторов разделились. Кто-то считает, что конструкция безопасна («Кабель ПВС в двойной изоляции, соединение в самом светильнике над водой и над плиткой»). Кто-то думает, что желающих купаться в этом месте не найдется. Одна из горожанок удивилась тому, что у воды нет никакого ограждения.

Кабель в воде вызвал возмущение лишь у одного участника беседы. «У тех, кто это делал, откуда руки растут? 1-2 мероприятия больших, и народ раздраконит всю набережную», - считает он.

Это не первый недостаток, которые находят горожане в реконструированной набережной. В частности, нарекания вызвали новые качели. Крыша над ними сконструирована таким образом, что во время дождя вода скатывается в середину и попадает на сиденья. Кроме того, многим не нравится отсутствие туалетов.

Видео Алекса Косса

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Одна из горожанок удивилась тому, что у воды нет никакого ограждения.
Тем кому у воды не хватает ограждения из дома вообще лучше не выходить.

Гость||

Да, кабель прокладывали явно наспех. Времянка.

Гость||

А сколько ещё таких гениальных архитектурно-инженерных решений?

Там вообще кто-то с инженерным образованием рядом с проектом, экспертизой, утверждением по этой набережной, рядом стоял?

Гость||

Кто-то считает... на чем он считает?

Набережная, где предполагается, или возможна швартовка, убережет семерная изоляция? Швартующиеся не перебъют эту изоляцию? А степень защиты соединений при заливе от прохода моторных лодок, катеров, да и просто от сильного ветра?

Гость||

А часто вода доходит даже дло уровня дороги. Тогда как?

Гость||

Эта изоляция завтра развалится просто от солнышка.

Гость||

А весёлые компании и лежащие парочки на набережной никого не смущают? Хотели, как лучше, а получилось, как всегда...

Гость||

Набережная разваливается!Часть гранитных плиток крайнего от Бакунинского моста спуска к воде смыло в Суру ,и это очень небезопасно ,так как торчит арматура,может произойти несчастный случай.По поводу проводов архитектор идиот ,т.к. это всегда решалось очень просто на стадии заливки набережной всего лишь надо было поместить трубы для кабеля ,но Ходос идиот и способен творить только на виселицы и швабры.Кстати местами там подсветка не подключена ,торчат оголенные провода.

Гость||

Столбы-светильники тоже опасные наверху набережной. Они квадратного сечения. Столкновение велосипедиста с ним может привести к летальному исходу.

Гость||

Гость писал(a):

Они квадратного сечения. Столкновение велосипедиста с ним может привести к летальному исходу.
Это если велсипедист круглый. А если велсипедист квадратный, то норм.

Гость||

18:15, ну ты-то куда со своей неопределенной формой лезешь?

Гость||

Гость писал(a):

Столкновение велосипедиста с ним может привести к летальному исходу.
Велосипедист полетит? Ну, далеко не улетит, речка всётки рядом

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте