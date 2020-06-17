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Глас народа | Пассажиры междугородних автобусов: До беды недалеко

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В Пензенской области поломка междугороднего автобуса спровоцировала конфликт. Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 июня. О случившемся один из его участников рассказал в группе «Подслушано в Кузнецке» в соцсети «ВКонтакте».

«Вечерний автобус Кузнецк - Москва (16:55 отправление) сломался в Елюзани, и 60 человек кормили обещаниями, что через полчаса приедет другой автобус, он уже в пути. То из Пензы, то из Кузнецка, и так до 12 ночи. Ярость у людей закипала, так как в последний момент сказали, что вообще никакого автобуса до утра не будет», - написал интернет-пользователь.

Людям объяснили, что автовокзал, с которого отправляются автобусы, кузнецкий, а вот предпринимательница, которая организует перевозки на сломавшемся транспортном средстве, - из Москвы.

«Звонили в МЧС. Те сказали, чтобы не замерзнуть в автобусе, идите в ближайшую гостиницу. Только за чей счет, забыли сказать. Одна женщина позвонила сыну-полицейскому в Москву. Потом приехало два экипажа полиции из Городища или Елюзани», - пояснил участник группы.

После этого автобус нашелся. В итоге люди приехали в Москву с опозданием на пять часов.

«Спасибо начальнику кузнецкого автовокзала и водителям. А хозяйка автобуса так завралась, что потом перестала отвечать даже на звонки своего водителя», - закончил рассказ кузнечанин.

В комментариях участники группы рассказали, что после начала пандемии и сокращения железнодорожных перевозок спрос на поездки в междугородних автобусах вырос.

«Вот народ и ринулся на эти автобусы. Забивают их под самую завязку. Дышать нечем. То кондиционер не работает, то печка не отключается. Автобусы старые. Ломаются часто. Так и до беды недалеко», - выразил опасение один из интернет-пользователей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вот и потянулись в Москву и обратно короновирусные мешочники?

Они в масках с соблюдением дистанции едут?

Гость||

Замерзнуть ночью? Да на улице 20 градусов могли бы и в поле спать отличный пейзаж и погода

Гость||

60 чел на 20 кв м

Гость||

Сын полицейский решает мамины вопросы?!! Попахивает превышением служебных полномочий

Имя: Гость
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