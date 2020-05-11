11.05.2020 | 21:09

Серьезный пожар произошел на улице Рахманинова в Пензе вечером в понедельник, 11 мая. О случившемся рассказали в соцсетях очевидцы.

«Бараки горят», - сообщил один из участников группы «Пенза live» во «Вконтакте».

«Пожарные молодцы, быстро приехали. И спасли детей с верхних этажей. Очень сильно горело», - уточнил второй.

Пензенцы опубликовали в группе несколько фотографий и видеозапись, сделанную на месте ЧП. Судя по кадрам, в ликвидации последствий возгорания принимали участие несколько пожарных расчетов. Сотрудники МЧС эвакуировали жителей дома при помощи автовышки.

Официальных комментариев от ведомства не поступало. Пострадали ли в результате возгорания люди, также пока не известно.