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Глас народа | В Пензе диабетику придется нарушить режим самоизоляции ради инсулина

03.04.2020|09:17
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В пятницу, 3 апреля, в рубрику «Глас народа» на PenzaInform.ru поступило письмо от жительницы Пензы, страдающей сахарным диабетом. Женщина надеется привлечь внимание к проблеме, с которой столкнулась в условиях самоизоляции.

«Я молодая мать, у меня диабет, я нуждаюсь в уколах инсулина. Губернатор в своем постановлении обязал людей с таким заболеванием соблюдать режим самоизоляции еще до того, как его обязали соблюдать всех. Потому что диабет существенно повышает риски для человека, если он заразится коронавирусом», - написала пензячка.

Но как соблюсти более чем разумное требование не покидать дом и при этом получить инсулин, женщина не понимает.

«Для меня схема всегда была такой: сначала я ходила в амбулаторию, чтобы терапевт выписала рецепт. Потом с рецептом я добиралась до поликлиники, где мне под подпись выдают жизненно необходимое лекарство. В нынешних реалиях это кажется очень небезопасным», - поделилась горожанка.

Женщина понадеялась, что инсулин могут доставить на дом, когда узнала о call-центре, начавшем работать для пациентов с эндокринными заболеваниями. Но надежды не оправдались.

«Кажется, я что-то неправильно поняла, когда по телевизору услышала про доставку лекарств диабетикам. Я позвонила в call-центр, рассказала о ситуации. Там сказали, что передадут информацию в поликлинику по месту жительства. Потом мне позвонили из поликлиники и сообщили, что мне нужно сначала забрать рецепт из амбулатории, потом получить инсулин в поликлинике...

В чем же смысл обязывать диабетиков соблюдать самоизоляцию? Мой муж работает в их рабочие часы. Чтобы забрать инсулин в поликлинике, я нарушу режим самоизоляции и для себя, и для двоих своих детей. Грудного ребенка мне оставить не с кем, а старшего - первоклассника - возьму с собой не только потому что не с кем оставить, но и чтобы последил за коляской, пока я буду в здании. Другого выхода у меня нет», - констатировала пензячка.

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Гость|03.04.2020 09:34|

Хорошо всё на бумаге,да забыли про овраги...

Гость|03.04.2020 09:38|

Странная изоляция, курьерам можно, обычным людям нельзя

Гость|03.04.2020 09:41|

На словах одно, на деле всё другое. Всё как обычно. Надеется на хорошее не приходится. Спасибо власти!

Гость|03.04.2020 09:51|

так нас обязали или нам предложили самоизоляцию?

Гость|03.04.2020 10:00|

И почему я не удивлена...

Гость|03.04.2020 10:11|

вообще не понятная ситуация, нам рекомендовано не покидать места жительства, т.е. не запрещено, но тем не менее уже начали штрафовать

Гость|03.04.2020 10:17|

беззаконие потому что

Гость|03.04.2020 10:27|

Первоклашку обычно можно на пару часов оставить одного дома, он и за вторым малышом присмотрит. Формально по закону до 12 лет не положено - но фактически обычно если он вполне развитый, самостоятельный и ответственный, сам не страдает отставанием, так вполне делают, надавав кучу ЦУ и оставив телефон, "если что - звони". Мера вынужденная, и в данной ситуации это удобнее и безопаснее, чем тащить за собой двоих детей до поликлиники и аптеки. Или мужу таки отпроситься разово с работы.

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