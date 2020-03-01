01.03.2020 | 15:13

В субботу, 29 февраля, в группе «Подслушано в Кузнецке» социальной сети «ВКонтакте» появился «жесткий пост» пользователя, который возмутился безответственным поведением людей, оставивших мусор на дороге между Чибирлеем и Пионером.

«Ехал в одну сторону – лежал один пакет. Поехал обратно – их уже два. Я, естественно, забрал эти пакеты и обязательно покопаюсь в них в поисках улик. Молитесь, чтобы там ничего на вас указывающего не нашлось. А найдется, так наказание не заставит себя долго ждать», - написал автор, сохранивший анонимность.

По его словам, он не собирается обращаться в правоохранительные органы, а будет «действовать дедовскими методами».

«Не думайте, что всем плевать на состояние нашей страны. Нас уже несколько человек, кого достала подобная ситуация. Если вам надоело нытье и вы готовы действовать, то присоединяйтесь к нам! Вместе мы выбьем дурь из голов граждан. Хватит, пора менять концепцию! Мы создаем народный фронт по борьбе с идиотами и будем бороться с этим недугом», - заявил автор поста, предложив объединиться всем неравнодушным и активным.

Жесткая позиция пользователя, собирающегося «затолкать поглубже» выброшенные в неположенном месте бытовые отходы, нашла горячую поддержку у комментаторов.

«Автор, ты крут! А они наглые или ленивые. Мусор до мусорки уже лень донести, лучше из окна машины выкинут», «Скоро как в Индии будем жить, благодаря таким», «Каждый год в это время одна и та же ситуация. В прошлом году кто-то выкинул диван! Люди те еще свиньи», «Аналогичная ситуация на родниках. Это просто свинство!», «Я работаю на мусоровозе. В четверг совершаю поездки в Чибирлей, мог бы попутно забирать мусор. Я тоже возмущен свалками на обочинах», - поддержали автора пользователи.

Были и те, которые засомневались в успехе, посчитав, что для поддержания чистоты необходимо поменять сознание.

«Не поможет тут ничего. Ваша оперативно-следственная группа – идея, конечно, хорошая, но невежество, невоспитанность невозможно излечить штрафами, насилием. Человек должен стать выше этого, жить в обществе, где подобное поведение считается неадекватным», - отметила пользовательница.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.

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