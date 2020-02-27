27.02.2020 | 09:29

В Кузнецке разыскивают очевидцев ДТП, случившегося во вторник, 25 февраля, на улице Белинского, недалеко от железнодорожного вокзала.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Volkswagen Jetta снес три столба и рекламный экран. При этом одна из опор упала на дорогу, другая - на машину, припаркованную у магазина.

Вечером в среду, 26 февраля, в группе «Подслушано в Кузнецке» в соцсети «ВКонтакте» появился пост, автором которого, по всей видимости, стал водитель иномарки. Пользователь Ильдус Шарафутдинов разыскивает всех, кто стал свидетелем аварии или видел номера автомобиля «Лада-Калина» белого цвета.

По словам молодого человека, водитель ВАЗа подрезал иномарку, из-за чего и произошла авария.

«Прошу написать в личные сообщения! Фото «Калины» предоставил. Пожалуйста, отзовитесь», - обратился он к другим пользователям.

В комментариях кузнечане указали на то, что водителю Volkswagen стоило соблюдать скоростной режим. Однако автор публикации заявил, что ехал со скоростью 60 км/ч, а «Калина» начала маневр, не включив поворотник.

Разобраться во всех обстоятельствах случившегося должны сотрудники ГИБДД. По факту аварии проводится проверка.

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