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Глас народа | Сильный ветер повалил новогодние елки в Пензе и Кузнецке

20.12.2019|10:26
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Вечером в четверг, 19 декабря, на Пензенскую область обрушился шквалистый ветер. Наутро жители региона стали сообщать, что непогоду выдержали не все елки, установленные в преддверии Нового года.

Так, один из жителей микрорайона Арбековская Застава прислал в редакцию ИА «ПензаИнформ» фотографию елки, упавшей рядом с домом № 12 на улице Генерала Глазунова.

«Приехал с работы около 21:00. Пока парковался, елка еще стояла. А когда поднялся и выглянул из окна, увидел, что она уже лежит. Ветер был такой сильный, что из стороны в сторону мотало даже фонарные столбы. Всерьез опасался, что они могут упасть», - поделился мужчина.

Фотография перекосившейся новогодней красавицы появилась и в группе «Подслушано в Кузнецке».

«Елка в Западном не пережила прошедшую ночь», - написал один из местных жителей.

«На чем же она держится, что так скрючило ее?!» - поразилась участница группы.

«На честном слове», - пошутил в ответ интернет-пользователь.

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Гость|20.12.2019 11:15|

Весь бюджет так держится, хоп. И нет денег, а бордюры есть

Имя: Гость
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