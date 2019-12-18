18.12.2019 | 11:29

Зареченцам не понравилась елка, установленная в одном из дворов закрытого города. Пост об этом появился в группе «Черный список Пенза» соцсети «ВКонтакте» в среду, 18 декабря.

«Вот такая «шикарная» елка. Ну, собственно, какой уровень жизни у населения, такую им и елку к Новому году. Или ветки просто забыли вставить?» - недоумевала автор публикации.

На выложенном ею снимке видно остов искусственной елки без веток. Голая конструкция украшена гирляндами и шарами.

«Дизайнерский проект, ну или «противопожарная». Тут выбирайте: либо ветки, либо фонарики», «Ничего вы не понимаете в их задумке, они скажут, что это дизайнерский проект», «Антивандальная елка», «Да вам что ни сделай, все не так. Вечером наверняка красиво!» - высказали свое мнение комментаторы.

Фото Kseniya Solovkova.