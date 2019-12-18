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Глас народа | Зареченцы высмеяли «антивандальную» елку без веток во дворе

18.12.2019|11:29
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Зареченцам не понравилась елка, установленная в одном из дворов закрытого города. Пост об этом появился в группе «Черный список Пенза» соцсети «ВКонтакте» в среду, 18 декабря.

«Вот такая «шикарная» елка. Ну, собственно, какой уровень жизни у населения, такую им и елку к Новому году. Или ветки просто забыли вставить?» - недоумевала автор публикации.

На выложенном ею снимке видно остов искусственной елки без веток. Голая конструкция украшена гирляндами и шарами.

«Дизайнерский проект, ну или «противопожарная». Тут выбирайте: либо ветки, либо фонарики», «Ничего вы не понимаете в их задумке, они скажут, что это дизайнерский проект», «Антивандальная елка», «Да вам что ни сделай, все не так. Вечером наверняка красиво!» - высказали свое мнение комментаторы.

Фото Kseniya Solovkova.

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Гость|18.12.2019 11:46|

чтоб лоси ветки не ели

Гость|18.12.2019 11:48|

Гость писал(a):

чтоб лоси ветки не ели
Логично!

Гость|18.12.2019 11:49|

ветки можно и под ёлкой раскидать ...с пьяных глаз и поваляться можно.

Гость|18.12.2019 11:51|

А Пенза высмеяла "культуру" Заречного.

Имя: Гость
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