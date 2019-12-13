13.12.2019 | 11:23

Ранним утром в пятницу, 13 декабря, на улице Карпинского в Пензе горожан заинтересовал троллейбус № 1.

Поначалу ничего необычного в нем не было, но потом место присоединения дуг к линии электропередачи стало искриться.

Троллейбус медленно проехал несколько десятков метров, свернул на улицу 8 Марта, а провода за ним продолжали сверкать и рассыпать искры.

На фоне новогодней иллюминации вырисовывалась довольно фееричная картина. «Праздник к нам приходит», - прокомментировали снятое видео пользователи Сети.