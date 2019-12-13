Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|13 дек 2019|11:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
  70.03  |  $  62.77

Глас народа | Искрящийся троллейбус подарил пензенцам ощущение праздника

13.12.2019|11:23
Печать

Ранним утром в пятницу, 13 декабря, на улице Карпинского в Пензе горожан заинтересовал троллейбус № 1.

Поначалу ничего необычного в нем не было, но потом место присоединения дуг к линии электропередачи стало искриться.

Троллейбус медленно проехал несколько десятков метров, свернул на улицу 8 Марта, а провода за ним продолжали сверкать и рассыпать искры.

На фоне новогодней иллюминации вырисовывалась довольно фееричная картина. «Праздник к нам приходит», - прокомментировали снятое видео пользователи Сети.

0
0
0
0
 
Гость|13.12.2019 11:34|

Никогда инея на проводах не видели?

Гость|13.12.2019 11:40|

Вот так с перепугу и панику поднять можно!Поди разбери, это неопасно или тебя убьет сразу.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте