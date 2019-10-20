20.10.2019 | 12:46

В воскресенье, 20 октября, в рубрику «Глас народа» поступило сообщение от пензенца Сергея Л., обеспокоенного состоянием памятника «Афганские ворота», который расположен за зданием администрации города.

Мужчина заметил длинную трещину на одной из конструкций мемориального комплекса.

Горожане не впервые выражают опасения по поводу надежности архитектурного сооружения. Аналогичная жалоба поступала от другого местного жителя в 2014 году.

«Памятник с Вечным огнем в очень плохом состоянии. Отвалилась плита с надписью «Все, что они сделали, достойно уважения потомков», везде видны зеленые потеки. Это опасно для детей, так как плита лежит на мраморе и в любой момент может съехать дальше. А вдруг в этот момент будет рядом ребенок? Так и до трагедии недалеко», - писал пользователь портала ИА «ПензаИнформ».

«Афганские ворота» были открыты 31 июля 2010 года. Памятник, в то время названный одним из лучших в России, возвели на средства, которые собирали сами жители Пензы, участвовавшие в военном конфликте в Афганистане. Для многих людей этот мемориал стал святым местом.

До сих пор несколько раз в год там проводятся мероприятия с возложением цветов и венков в память о погибших.

Фото Сергея Лачугина.