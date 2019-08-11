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Глас народа | Пензячка не смогла выспаться из-за «меломанов» на улице

11.08.2019|11:07
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Жительницу Пензы лишили сна молодые люди, которые слушали музыку на улице ночью. Пост возмущения она опубликовала в социальной сети в воскресенье, 11 августа.

«Время 4:00. Утро. Пьяные малолетки спать не дают( Где ДПС???» - написала Анастасия. Чтобы было понятно, с чем ей пришлось столкнуться, девушка сняла происходившее на камеру из окна своей квартиры.

Звук настолько громкий, что кажется, будто расстояния в несколько десятков метров между автором и «меломанами» нет.

«Эти хоть просто музыку слушают, у нас дерутся - не на жизнь, а насмерть по ночам бьются, и ни одного органа власти», - отреагировала на сообщение другая пензячка.

Пользователи заметили Анастасии: в таких случаях надо не ждать, когда приедет полиция, а самой вызывать правоохранителей. Причем не ДПС, а ППС - сотрудников патрульно-постовой службы.

Видео Настены Андреевой, vk.com/penza.

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Stepikan|11.08.2019 11:17|

Это где хоть? Везде???

Гость|11.08.2019 11:27|

Вызывается наряд ППС и вечеринка моментально заканчивается.

Гость|11.08.2019 11:48|

Гость писал(a):

Вызывается наряд ППС и вечеринка моментально заканчивается.
В Москве живете? Дело в Пензе происходит.

Гость|11.08.2019 12:09|

Вы попробуйте в спутнике уснуть.

Гость|11.08.2019 12:14|

Гость писал(a):

Вы попробуйте в спутнике уснуть
А зачем? Нам и в Заре хорошо.

Имя: Гость
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