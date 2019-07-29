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Глас народа | Пензенцы превращают берег Сурского водохранилища в свалку

29.07.2019|14:17
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Многие пензенцы, отдыхающие у Сурского водохранилища, превращают его берег в мусорную свалку. Люди не увозят с собой отходы, а складывают в пакеты и бросают их под деревьями.

Фотографии, сделанные на берегу в воскресенье, 28 июля, прислала в редакцию портала «ПензаИнформ» более ответственная горожанка.

«Сурское водохранилище. Люди покидают места своей выходной локации, оставляя в благодарность лесу горы гниющих, зловонных отходов своей жизнедеятельности и, конечно, пластика!!! Маленькие детки, уезжающие домой после замечательного отдыха, пока не знают, что родители оставили им клад, благодаря которому это место в их будущем никогда не будет таким прекрасным, как в их детстве! Одумайтесь, люди!!! Заберите ваш мусор с собой! Оставьте вашим детям это прекрасное место в первозданном виде! Что вы за люди?» - написала возмущенная пензячка.

Свалки на берегу Сурского образуются каждый год, а нарушители остаются безнаказанными: применять санкции можно только к тем, кто пойман с поличным.

Фото Рыжей Бестии.

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Гость|29.07.2019 14:26|

крестный ход там срочно нужно провести.

Заодно жрецы бы и мусор бы собрали и вывезли на своих мерседесах.

Гость|29.07.2019 14:31|

Превращают? Давно превратили... Приезжают на машинах, а мусор увезти - проблема для них. Давно пора вводить большие штрафы за такое поведение. Сделать платными посещения данных мест. Ну если мозга нет, и, соответственно, культуры...

Гость|29.07.2019 14:32|

penzainform.ru писал(a):

Люди не увозят с собой отходы, а складывают в пакеты и бросают их под деревьями.
Это не так плохо. Это уже очень даже хорошо. Мы в советские времена не заморичивались, просто кидали и пуляли всё в воду и в кусты.

А тут аккуратно в мешках, все в одно место, компактно. Вывезти нетрудно мусоровозом-грузовиком или трактором с тележкой.

Гость|29.07.2019 14:33|

Скоро будет у нас речные трамвайчики,на них скажут будут отвозить.

Имя: Гость
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