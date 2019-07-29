29.07.2019 | 14:17

Многие пензенцы, отдыхающие у Сурского водохранилища, превращают его берег в мусорную свалку. Люди не увозят с собой отходы, а складывают в пакеты и бросают их под деревьями.

Фотографии, сделанные на берегу в воскресенье, 28 июля, прислала в редакцию портала «ПензаИнформ» более ответственная горожанка.

«Сурское водохранилище. Люди покидают места своей выходной локации, оставляя в благодарность лесу горы гниющих, зловонных отходов своей жизнедеятельности и, конечно, пластика!!! Маленькие детки, уезжающие домой после замечательного отдыха, пока не знают, что родители оставили им клад, благодаря которому это место в их будущем никогда не будет таким прекрасным, как в их детстве! Одумайтесь, люди!!! Заберите ваш мусор с собой! Оставьте вашим детям это прекрасное место в первозданном виде! Что вы за люди?» - написала возмущенная пензячка.

Свалки на берегу Сурского образуются каждый год, а нарушители остаются безнаказанными: применять санкции можно только к тем, кто пойман с поличным.

Фото Рыжей Бестии.