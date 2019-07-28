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Глас народа | В центре Пензы изуродовали вывеску на остановке «Фонтан»

28.07.2019|10:49
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Жители Пензы заметили, что вывеска на остановке «Фонтан», расположенной на улице Кирова, постепенно приходит в негодность.

На больших цветных буквах Н и А, появились пробоины. Из-за дырок общий вид павильона стал удручающим.

«Что за вандалы орудуют в центре города и куда смотрят правоохранительные органы?» - поинтересовались горожане в соцсети.

Эта остановка общественного транспорта появилась в 2016 году. Многим пензенцам вывеска понравилась: «Очень ярко и красиво, по-летнему».

В оформление данного павильона у фонтана вложились местные предприниматели. На большинстве других пензенских остановок либо вообще нет названий, либо они обозначены очень скромно.

Судьба вывески пока неясна: возможно, ее приведут в порядок в ближайшее время, а может, она так и будет мозолить глаза горожанам, пока буквы не доломают окончательно.

Фото www.instagram.com/_podslushano_penza_

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Гость|28.07.2019 11:36|

Где видеокамеры(просто камеры есть),где деньги на камеры?. Писали,что площадь как на ладони,всё под присмотром. Опять простой участковый будет виноват?

Имя: Гость
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