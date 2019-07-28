28.07.2019 | 10:49

Жители Пензы заметили, что вывеска на остановке «Фонтан», расположенной на улице Кирова, постепенно приходит в негодность.

На больших цветных буквах Н и А, появились пробоины. Из-за дырок общий вид павильона стал удручающим.

«Что за вандалы орудуют в центре города и куда смотрят правоохранительные органы?» - поинтересовались горожане в соцсети.

Эта остановка общественного транспорта появилась в 2016 году. Многим пензенцам вывеска понравилась: «Очень ярко и красиво, по-летнему».

В оформление данного павильона у фонтана вложились местные предприниматели. На большинстве других пензенских остановок либо вообще нет названий, либо они обозначены очень скромно.

Судьба вывески пока неясна: возможно, ее приведут в порядок в ближайшее время, а может, она так и будет мозолить глаза горожанам, пока буквы не доломают окончательно.

Фото www.instagram.com/_podslushano_penza_