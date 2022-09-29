Район в Пензенской области возглавили две женщины

29.09.2022 | 08:21

В Пензенской области избран глава одного из районов и назначен руководитель администрации. Решения приняли на первой сессии местного собрания представителей в среду, 28 сентября.

«По результатам голосования главой муниципального образования Лунинского района избрана Валентина Турукина», - сообщили в региональном министерстве внутренней и информационной политики.

Кроме того, в ходе сессии полномочия главы администрации Лунинского района сложил Алексей Атясов. Он пребывал на этом посту с 2014 года, ранее был первым заместителем руководителя.

Алексея Васильевича поблагодарили за многолетнюю добросовестную работу и поздравили с присвоением звания «Заслуженный работник органов местного самоуправления».

Исполняющей обязанности главы администрации стала Лариса Куприенко.