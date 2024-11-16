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Из жизни

В Пензе снесли забор, вызывавший гнев пешеходов

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В Пензе убрали сегмент ограждения, закрывавший пензенцам проход с Соборной площади на улицу Московскую.

Забор на мощеной камнем дорожке появился 5 октября. Как пояснили устанавливавшие его рабочие, таково распоряжение администрации города.

В Пензе снесли забор, вызывавший гнев пешеходов

Преграда, неожиданно возникшая на пути, вызвала бурное негодование горожан. После ее монтажа не осталось ни одного спуска без лестничных маршей. Мамам с колясками приходилось делать крюк - идти мимо епархии и спускаться на Московскую по улице Карла Маркса.

«Никто не выиграет от того, что люди пойдут по лестницам. Наоборот, им станет ходить сложнее», «А как ходить колясочникам и людям с детскими колясками?», «Уберите забор, не издевайтесь над людьми! По этой дорожке сто лет ходили и будут ходить!» - требовали читатели телеграм-канала PenzaInform.

Представитель управления ЖКХ города пояснил: ограждение установили, чтобы обезопасить людей от наездов велосипедистов и самокатчиков.

Через 3 дня в начале дорожки поставили табличку с надписью «Прохода нет». Однако предупреждение не сработало - люди стали обходить ограждение по газону, перенося осеннюю грязь на Московскую.

«Люди всегда делают так, как им кажется проще. И они прекрасно ходили по дорожке, без всяких проблем. Но чиновника это не устроило и он решил изменить. С очевидным результатом. Это его решение привело к тому, что люди теперь ходят по газону», - констатировал один из пензенцев.

В Пензе снесли забор, вызывавший гнев пешеходов

В субботу, 16 ноября, часть ограждения пропала, проход открылся, а табличка с предупреждением оказалась лежащей на земле. Теперь горожане надеются, что исчезнут и остальные секции забора, отнюдь не украшающего территорию.

«Здравый смысл возобладал», «Этот забор там изначально не был нужен. И остатки его сейчас, когда дорожку открыли, тем более!» - откликнулись пензенцы.

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