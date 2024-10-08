«Как раздражают народ!»: рядом со Спасским собором появилась табличка

08.10.2024 | 12:38

Пензенцы продолжают недоумевать по поводу неожиданной инициативы администрации - перекрытия пешеходной дорожки у Спасского собора, которая вела к спуску на улицу Московскую.

Новшество лишило мам с колясками возможности пройти от площади к Московской: спуска, не ограниченного лестничными маршами, не осталось.

Вызывает вопросы и эстетическая сторона - несколько секций забора смотрятся неуместно.

Об установке ограждения стало известно 5 октября. 8-го числа горожане заметили табличку на столбике на противоположном конце дорожки.

«Как усердно портят сквер и раздражают народ!» - прокомментировал автор присланные в редакцию PenzaInform.ru фотографии.

Ранее представитель управления ЖКХ города пояснил: ограждение установили, чтобы обезопасить людей. «От жителей города неоднократно поступали обращения по вопросу необходимости обеспечения безопасности для пешеходов на данном участке пешеходной зоны в связи с движением велосипедов, самокатов и других средств индивидуальной мобильности. В целях исключения наездов на пешеходов было принято решение об ограничении прохода на данной территории», - сообщил он.

Речь идет об узкой дорожке с неровной поверхностью, вымощенной камнем.

Теперь пензенцы на этом участке зеленой зоны вытаптывают газон.