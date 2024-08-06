На проезжей части в центре Пензы появились «зыбучие щебни»

06.08.2024 | 11:24

На перекрестке улиц Максима Горького и Кирова в Пензе автомобилистам приходится ехать медленно и осторожно. Часть дорожного полотна засыпана щебнем после вскрышных работ.

Есть риск, что колеса увязнут в нем. Такое уже случилось с несколькими машинами. Одну из них вызволяли из ловушки с помощью эвакуатора.

«Берегите автомобили!» - призвал автор видео, размещенного в Сети.

Один из комментаторов отметил отсутствие знаков, предупреждающих о ремонте дороги. «Их уже просто не хватает, знаков, на такое количество ремонтов», - предположил другой.

«История повторилась. Правда, в этот раз не троллейбус застрял», - напомнил аналогичный случай еще один участник обсуждения.

7 мая на улице Гагарина на участке со снятым асфальтом провалился троллейбус. Его пришлось вытаскивать с применением тяжелой техники.

11 мая на улице Долгова в такую же ловушку попался грузовик: на участке, засыпанном щебнем, провалилось левое колесо.

Фото № 2 «Сова Пенза авто».