В Пензе вновь увидели необычную пернатую гостью

В понедельник, 4 марта, в Пензе снова увидели необычную для городской среды птицу - неясыть. Ее сумел запечатлеть на видеокамеру житель дома № 143а на улице Суворова.
«Подхожу к подъезду, а тут такая картина - сова!» - восхитился пензенец, разместивший кадры в Сети. На них видно, что птица сидит на урне возле подъезда, а при приближении человека вспархивает и перелетает на ветку дерева, растущего неподалеку.
В последнее время серая и длиннохвостая неясыти все чаще стали появляться в Пензе. Так, этой зимой краснокнижную птицу заметили на дереве на улице Дзержинского. Еще одну сову сняла на видео жительница улицы Бородина: она сидела на березе, практически сливаясь со стволом.
В комментариях высказывается предположение, что это одна и та же неясыть, которую встречали в разных частях города.
«Не могу понять, почему она так близко к человеку. Ясно, что в городе ей сытнее. На помойках мыши, вкусно. Но неясыть - птица осторожная, а тут - на мусорку у подъезда. Хорошо, что на крыле и летает», - написала одна из подписчиц.
В январе в Кузнецком районе длиннохвостая неясыть залетела в дом лесничего. Мужчина сумел взять пернатую гостью на руки, а потом выпустил в привычную среду обитания.
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