В Пензе вновь увидели необычную пернатую гостью

05.03.2024 | 08:52

В понедельник, 4 марта, в Пензе снова увидели необычную для городской среды птицу - неясыть. Ее сумел запечатлеть на видеокамеру житель дома № 143а на улице Суворова.

«Подхожу к подъезду, а тут такая картина - сова!» - восхитился пензенец, разместивший кадры в Сети. На них видно, что птица сидит на урне возле подъезда, а при приближении человека вспархивает и перелетает на ветку дерева, растущего неподалеку.

В последнее время серая и длиннохвостая неясыти все чаще стали появляться в Пензе. Так, этой зимой краснокнижную птицу заметили на дереве на улице Дзержинского. Еще одну сову сняла на видео жительница улицы Бородина: она сидела на березе, практически сливаясь со стволом.

В комментариях высказывается предположение, что это одна и та же неясыть, которую встречали в разных частях города.

«Не могу понять, почему она так близко к человеку. Ясно, что в городе ей сытнее. На помойках мыши, вкусно. Но неясыть - птица осторожная, а тут - на мусорку у подъезда. Хорошо, что на крыле и летает», - написала одна из подписчиц.

В январе в Кузнецком районе длиннохвостая неясыть залетела в дом лесничего. Мужчина сумел взять пернатую гостью на руки, а потом выпустил в привычную среду обитания.