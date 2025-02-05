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Учеба

92 выпускника напишут итоговое сочинение в дополнительный день

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В среду, 5 февраля, в Пензенской области 92 выпускника напишут итоговое сочинение, которое является допуском к итоговой аттестации. Такие данные порталу PenzaInform.ru предоставило региональное министерство образования.

Это первый дополнительный день для тех, кто не смог присутствовать в основной (4 декабря) или получил незачет.

В первую волну работу выполнили 4 779 одиннадцатиклассников, процедура проводилась в 253 образовательных организациях.

Школьникам нужно было выбрать 1 тему из 6 предложенных по разделам «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека», «Природа и культура в жизни человека». На изложение своих мыслей отводилось 3 часа 55 минут.

99,2% одиннадцатиклассников справились с работой, 46 обучающихся не смогли принять участие в мероприятии по объективным причинам.

Еще одну возможность получить допуск к ГИА выпускникам предоставят 9 апреля.

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