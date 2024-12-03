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Учеба

Почти 5 000 учеников 4 декабря напишут итоговое сочинение

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В среду, 4 декабря, 4 827 11-классников Пензенской области напишут итоговое сочинение, которое является допуском к ЕГЭ. Для 43 человек проведут изложение. Процедура будет проходить в 253 образовательных организациях.

Для сочинения предложат 6 тем на выбор из 3 тематических разделов: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека», «Природа и культура в жизни человека».

На написание отводится 3 часа 55 минут.

«Результатом итогового сочинения или изложения будет «зачет» или «незачет». При получении «незачета» у участников будет возможность переписать работу 5 февраля и 9 апреля 2025 года. К сдаче единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена будут допускаться только выпускники, получившие «зачет».

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, пишут итоговое сочинение по желанию», - сообщили в пресс-службе областного минобра.

В процессе написания работы ребятам разрешат заглянуть в имеющиеся в аудитории орфографические словари. Приносить с собой какую-либо справочную литературу, пользоваться телефонами или другими средствами связи строго запрещено.

«Проверяют сочинения (изложения) комиссии образовательных организаций или экспертные комиссии, созданные на муниципальном уровне», - добавили в минобре.

Ознакомиться с ответами на самые популярные вопросы об итоговом сочинении можно здесь.

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