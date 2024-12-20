Почти все пензенские 11-классники получили «зачет» за сочинение

20.12.2024 | 17:44

99,2% одиннадцатиклассников Пензенской области справились с итоговым сочинением, которое писали 4 декабря.

Школьникам (их было 4 779) следовало выбрать 1 тему из 6 предложенных:

- «Без идеалов, то есть без определенных хоть сколько-нибудь желаний лучшего, никогда не может получиться никакой хорошей действительности» (Ф. М. Достоевский). Как Вы понимаете это утверждение русского классика?

- Какие поступки человека, по-Вашему, заслуживают уважения?

- За что дети могут уважать своих родителей?

- Почему именами некоторых людей называют целые эпохи?

- Какая угроза способна объединить человечество?

- Произведение искусства, хранящее память о великом подвиге.

Первые 2 темы относились к разделу «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека». Он оказался самым популярным, его выбрали 85% участников. Большинство из них предпочли порассуждать об уважении.

Следующие 2 темы входили в раздел «Семья, общество, Отечество в жизни человека». На нем остановили свой выбор 10% одиннадцатиклассников, в основном ребята писали о родителях.

Оставшиеся 2 темы относились к разделу «Природа и культура в жизни человека», его выбрали 4,4% ребят, по большей части они выражали мнение о произведении искусства.

46 обучающихся не смогли принять участие в мероприятии по уважительной причине. Им, а также тем, кто получил «незачет», предоставят возможность выполнить работу 5 февраля и 9 апреля.

«Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации», - напомнили в пресс-службе регионального минобра.