Стали известны темы итогового сочинения для 11-классников

04.12.2024 | 10:07

Стали известны темы итогового сочинения, которое в среду, 4 декабря, пишут 11-классники. Их опубликовало региональное министерство образования.

Они таковы:

- «Без идеалов, то есть без определенных хоть сколько-нибудь желаний лучшего, никогда не может получиться никакой хорошей действительности» (Ф. М. Достоевский). Как Вы понимаете это утверждение русского классика?

- Какие поступки человека, по-Вашему, заслуживают уважения?

- За что дети могут уважать своих родителей?

- Почему именами некоторых людей называют целые эпохи?

- Какая угроза способна объединить человечество?

- Произведение искусства, хранящее память о великом подвиге.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области сочинение будут писать 4 827 одиннадцатиклассников. Для 43 человек проведут изложение. Процедура будет проходить в 253 образовательных организациях.

Выбрать нужно только одну тему. На написание отводится 3 часа 55 минут.

«Результатом итогового сочинения или изложения будет «зачет» или «незачет». При получении «незачета» у участников будет возможность переписать работу 5 февраля и 9 апреля 2025 года. К сдаче единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена будут допускаться только выпускники, получившие «зачет»», - уточнили в пресс-службе областного минобра.

В процессе написания ребятам разрешат заглянуть в имеющиеся в аудитории орфографические словари. Приносить с собой какую-либо справочную литературу, пользоваться телефонами или другими средствами связи строго запрещено.

«Проверяют сочинения (изложения) комиссии образовательных организаций или экспертные комиссии, созданные на муниципальном уровне», - добавили в минобре.

Минимальное количество слов в работе - 250, рекомендуемое - 350. Ознакомиться с ответами на самые популярные вопросы об итоговом сочинении можно здесь.