Итоговое сочинение: ответы эксперта на самые популярные вопросы

22.10.2024 | 16:01

4 декабря все 11-классники, в том числе и пензенские, будут писать итоговое сочинение, являющееся допуском к ЕГЭ. Сейчас идет активная подготовка, в рамках которой на вопросы школьников ответила заместитель председателя Совета по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах Елена Ерохина.

Она уточнила, что в этом году порядок и процедура проведения декабрьского сочинения, критерии его оценивания существенно не поменялись. За работу по-прежнему выставляется зачет/незачет.

Тематических разделов, как обычно, три: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека», «Природа и культура в жизни человека». На выбор ученику будет представлено по две темы из каждого блока.

В сентябре Федеральный институт педагогических измерений для примера опубликовал образец комплекта тем из закрытого банка на 2024-2025 учебный год:

- «О чем люди чаще всего мечтают?»

- «Чем опасно равнодушие?»

- «Какая из мыслей М. Ю. Лермонтова Вам ближе: «Я ищу свободы и покоя» или «Так жизнь скучна, когда боренья нет»?»

- «Что значит быть гражданином?»

- «Человек науки - каким он должен быть?»

- «Разделяете ли Вы мнение о том, что речевая культура человека - зеркало его духовной культуры?»

Стоит подчеркнуть, что это именно образец.

«Назвать [реальные] темы мы не можем, есть закрытый банк тем, он создан из тем прошлых лет, он ежегодно пополняется. Как они будут распределены по регионам, мы не знаем, сказать не можем. Модель представлена: 6шесть тем, по две на каждое направление», - отметила Елена Ерохина во время прямого эфира, организованного Рособрнадзором.

В первую очередь, чтобы сочинение зачли, нужно соблюсти два требования.

Первое касается объема. Минимальный порог - 250 слов; текст, в котором их 249, эксперт проверять не станет.

«Оптимальный объем - 300-350 слов. Нам кажется, что этого достаточно, чтобы сформулировать тезис, подробно его обосновать и привести примеры. Никто не остановит 11-классника, если он прекрасно пишет и напишет сочинение большего объема, - наоборот, это приветствуется», - пояснила председатель совета.

При подсчете учитываются все слова, в том числе служебные (предлоги, союзы, частицы). Следует помнить: слово, которое пишется через дефис, принимается как одно; инициалы и фамилия - одно слово; формулировка темы в объем сочинения не включается. Даже если какой-то аргумент эксперт впоследствии не засчитает по смыслу, эти строки все равно будут учтены.

Второе требование - самостоятельность. «Это значит, что никакая часть сочинения не должна представлять списанный или воспроизведенный по памяти чей-то текст, размещенный в интернете или печатных изданиях», - уточнила Елена Ерохина.

Она подчеркнула, что несоблюдение хотя бы одного из этих параметров ведет к незачету.

Если текст прошел проверку на объем и самостоятельность, далее его будут оценивать по пяти критериям.

Первый - соответствие теме (минус ставится, если в сочинении нет ответа на поставленный вопрос либо не прослеживается авторский замысел).

Второй - аргументация, привлечение литературного материала.

«Обязательно ли приводить два примера-аргумента или достаточно одного? Достаточно одного примера; более того, ведь приводить несколько примеров, иллюстрируя довольно простое доказательство, бессмысленно. Если автор хочет использовать несколько примеров, я советую посерьезнее поразмышлять над тезисом и аргументами: можно пообсуждать предмет с разных сторон, тогда два примера будут уместны, а можно вообще разделить предмет речи на составные части: во-первых, во-вторых, в-третьих - тогда будут уместны несколько аргументов», - объяснила Елена Ерохина.

Отвечая на вопрос, существуют ли ограничения на использование произведений авторов из списка иноагентов для аргументации, она высказалась так: «У нас нет такого пункта - «Запрещено использовать». Мы указываем, что можно использовать. В то же время следует руководствоваться тем, что мы действуем в поле российского законодательства. Списка запрещенного у нас нет, но действовать надо очень грамотно и разумно».

Не соглашаться с позицией автора произведения можно. «За то, что вы спорите, никакого порицания быть не может. Но когда мы спорим, мы должны быть более ответственны в своих словах. Вы должны понимать, хорошо ли владеете понятиями, которые включены в формулировку темы, не подменяете ли вы это понятие. Нужны бесспорные аргументы, ваше сочинение должно являться образцом дискуссионного сочинения. Пожалуйста, нам будет интересно почитать», - призвала Ерохина школьников.

Опираться на жизненный опыт в доказательной части, приводить примеры из комиксов тоже можно, но надо помнить, что все равно должна быть и одна иллюстрация из литературы - это обязательное условие.

11-классники поинтересовались, есть ли универсальное произведение, которое можно приводить в качестве аргумента ко всем возможным темам, и не может ли таковым считаться роман-эпопея «Война и мир» Л. Н. Толстого?

«Я не могу так сказать, но знаю учителей, которые так делают (ищут универсальные произведения. - Прим. ред.). Уникальным произведением может быть только то, которое я хорошо знаю, тогда там можно найти многое. Искать одно универсальное я бы не советовала. Раньше особой популярностью пользовался рассказ Платонова «Юшка», огромное количество сочинений было написано с опорой на это произведение. Но я считаю, что это не совсем правильно. Искать одно - плохо, это говорит о невысоком уровне начитанности.

«Война и мир»? Да, это отдельный мир, здесь множество проблем, характеров. Если мы прекрасно знаем текст, с большой вероятностью мы можем найти пример для каждой темы. Но даже если вы прекрасно знаете «Войну и мир», почитайте что-то еще - вдруг найдете что-то более близкое», - высказалась Елена Ерохина.

Комментируя вопрос, что делать, если в процессе написания ни одно произведение не приходит в голову, она дала такой совет: «Хотя бы вспомните фольклор, иногда используют сказки, это удобно, когда мы рассуждаем о добре и зле. Можно обратиться к мемуарам, дневникам, даже научным текстам. Дорогу осилит идущий».

Два первых критерия (соответствие теме и аргументация) являются обязательными для выполнения, минус хотя бы по одному из них ведет к незачету. По следующим трем можно получить только один плюс, два минуса зачету не помешают.

Итак, третий критерий - композиция и логика рассуждения. Получить минус за него можно при условии, если текст «разваливается или он не построен как текст-рассуждение, в нем нет тезиса, доказательств, рассуждений, примеров». Никакие логические ошибки не считаются.

«В школе говорят, что в сочинении обязательно должно быть пять абзацев. Это неправда. Нигде нет требования писать сочинение на пять абзацев. Более того, мне непонятно, где в этом плане потерялась часть, связанная с аргументацией, где обоснование тезиса?» - возмутилась Елена Ерохина, имея в виду, что пяти абзацев явно недостаточно.

Если вступление или заключение отсутствуют, поставить незачет за это не могут. «Таких обязательных требований нет. Но наличие вступления и заключения свидетельствует, что человек владеет структурой создания текста, которую еще античные ораторы придумали. Их наличие - это хорошо, но их отсутствие к поражению не приводит», - констатировала председатель совета.

Четвертый критерий - качество письменной речи.

«Никакие речевые и грамматические ошибки не подсчитываются, но минус ставится, если речевое оформление существенно затрудняет понимание смысла высказывания», - пояснила Елена Ерохина.

Последний, пятый критерий - грамотность (орфографические и пунктуационные ошибки).

«Здесь все по формуле: вы можете получить пять ошибок в сумме за 100 слов, и это будет плюс. То есть, если вы написали сочинение из 300 слов, допускается 15 ошибок - 16 уже нельзя. Это очень много, проверяющие еще и считают однотипные ошибки как одну, считают негрубые ошибки отдельно. Это очень щадящий критерий.

Мое ощущение: не получить плюсы по всем критериям и не написать сочинение на зачет - очень сложно, прямо надо постараться», - заключила председатель совета.