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Учеба

В Пензенскую область поступили единые учебники по истории

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В школы Пензенской области поступили новые бесплатные учебники. Об этом в среду, 10 июля, рассказал министр образования Алексей Комаров. По его словам, к 1 сентября дети будут обеспечены книгами на 100%.

В Пензенскую область поступили единые учебники по истории

«Все закупленные учебники и пособия входят в федеральный перечень и соответствуют федеральным основным общеобразовательным программам», - пояснил чиновник.

В Пензенскую область поступили единые учебники по истории

В пресс-службе минобра пояснили, что на 314 375 экземпляров было потрачено 244 817 478,45 рубля.

В Пензенскую область поступили единые учебники по истории

В частности, приобретены единые учебники по истории для 10-го класса.

«Для обучающихся 2-5-х классов закуплены печатные издания «Дневник школьника Пензенской области» авторов В. В. Полукарова, Е. А. Прохоровой в количестве 56 273 экземпляров на общую сумму 9 344 000 рублей», - добавили в пресс-службе.

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Источник — фото областного минобра
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