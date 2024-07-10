В Пензенскую область поступили единые учебники по истории

10.07.2024 | 14:45

В школы Пензенской области поступили новые бесплатные учебники. Об этом в среду, 10 июля, рассказал министр образования Алексей Комаров. По его словам, к 1 сентября дети будут обеспечены книгами на 100%.

«Все закупленные учебники и пособия входят в федеральный перечень и соответствуют федеральным основным общеобразовательным программам», - пояснил чиновник.

В пресс-службе минобра пояснили, что на 314 375 экземпляров было потрачено 244 817 478,45 рубля.

В частности, приобретены единые учебники по истории для 10-го класса.

«Для обучающихся 2-5-х классов закуплены печатные издания «Дневник школьника Пензенской области» авторов В. В. Полукарова, Е. А. Прохоровой в количестве 56 273 экземпляров на общую сумму 9 344 000 рублей», - добавили в пресс-службе.