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Учеба

Главным критерием при поступлении в вузы остается сумма баллов

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Пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в российские вузы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство образования и науки РФ.

«Результаты (пересдачи. - Прим. ред.) будут учитываться наравне с прочими результатами ЕГЭ. Главным критерием ранжирования абитуриентов в конкурсных списках, как и прежде, остается сумма конкурсных баллов», - говорится в сообщении.

В 2024 году абитуриенты подают документы не ранее 20 июня и не позднее 25 июля. Пересдать ЕГЭ по 1 предмету выпускники школ смогут 4 и 5 июля, то есть до окончания приема документов в вузы.

В министерстве уточнили, что благодаря системам межведомственного обмена информацией сведения о результатах пересдачи ЕГЭ практически сразу окажутся в распоряжении приемных комиссий.

Ранее сообщалось, что возможность пересдать предмет ЕГЭ по выбору до конца приемной кампании в вузы будет предоставляться не всем. Такое право имеют только одиннадцатиклассники, оно не распространяется на выпускников прошлых лет.

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