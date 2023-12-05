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Учеба

В двух колледжах Пензы студенты распущены из-за ОРВИ

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Во вторник, 5 декабря, в областном минобре обнародовали данные о ситуации с заболеваемостью в учреждениях среднего профессионального образования.

На карантин по ОРВИ сейчас закрыты 1 группа в Пензенском колледже транспортных технологий (с 05.12.2023) и 3 группы в Пензенском колледже информационных и промышленных технологий.

Как сообщалось ранее, карантин по ОРВИ длится 10 дней.

Неделю назад о заболеваемости в учебных заведениях, подведомственных минкульту, рассказывал министр культуры и туризма Сергей Бычков.

«У нас есть художественное училище, два музыкальных колледжа и колледж искусств. Совокупно в них обучается порядка 1 000 студентов. На сегодняшний день уровень заболеваемости незначительный. Групп, закрытых на карантин, нет», - констатировал тогда чиновник.

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