Стало известно о ситуации с заболеваемостью среди студентов

28.11.2023 | 16:19

Во вторник, 28 ноября, на брифинге, посвященном теме заболеваемости среди детей и подростков, министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков рассказал о ситуации на подведомственных ему объектах.

«У нас есть 4 учебных заведения: художественное училище, два музыкальных колледжа и колледж искусств. Совокупно в них обучается порядка 1 000 студентов. На сегодняшний день уровень заболеваемости незначительный. Групп, закрытых на карантин, нет», - констатировал чиновник.

По словам Бычкова, на объектах принимаются все необходимые меры, чтобы держать ситуацию под контролем. Положительно сказалась вовремя проведенная вакцинация.

«Поэтому каких-то экстраординарных действий пока предпринимать не планируется», - подытожил министр.

В заключение он отметил, что руководители всех учреждений предупреждены о подъеме заболеваемости в регионе и необходимости строгого соблюдения мер профилактики.