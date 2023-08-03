Школьники будут учить историю СВО по новому учебнику

03.08.2023 | 08:39

Новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию (СВО) для старших классов включен в федеральный перечень учебников.

Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече Президента РФ Владимира Путина с членами правительства. По его словам, с 1 сентября этого года все 11-классники страны, а это 650 тысяч школьников, будут учиться по учебнику новейшей истории.

«В учебнике 11-го класса отражены важнейшие события, связанные с воссоединением Крыма и Севастополя, причинами и ходом специальной военной операции, вхождением в состав РФ новых регионов. Рассказано о подвиге наших новых героев Отечества. Учебник успешно прошел апробацию и буквально на прошлой неделе включен в федеральный перечень», - цитирует Кравцова ТАСС.

В учебнике 10-го класса, по словам министра, практически треть посвящена Великой Отечественной войне. В отдельные параграфы внесена история обороны Москвы, блокады Ленинграда, Сталинградской и Курской битв.

Стоимость нового учебника будет на 20% дешевле предыдущего варианта.

Как рассказал Кравцов, раньше школы и даже отдельные учителя могли преподавать по лично разработанной программе, что приводило к «многообразию образования и интерпретации истории и перекосу в преподавании тех или иных тем».

Теперь министерство разработало единую программу преподавания истории в целях борьбы с раскалыванием народов и распространением недоверия между людьми. Под эту единую программу и создан новый учебник истории. В нем впервые синхронизированы два курса - история России и всеобщая история.