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Учеба

Школьников хотят воспитывать на патриотических видеороликах об СВО

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Почти 80% участников социологического опроса, проведенного аналитическим центром университета «Синергия», поддержали инициативу показывать патриотические видеоролики о специальной военной операции (СВО) в школах. Опрос проведен среди 5 тысяч жителей всех российских регионов от 18 лет.

Автор инициативы - первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Идею поддержало Министерство просвещения РФ: по мнению замглавы ведомства Татьяны Васильевой, такие материалы важно использовать на уроках истории, а также во внеурочной деятельности.

«Большинство граждан России (79%) поддерживают инициативу по показу в школах патриотических видеороликов о спецоперации на территории Украины. Против этой идеи выступает примерно каждый 10-й опрошенный (12%), еще 9% относятся к ней нейтрально», - цитирует ТАСС материалы исследования.

По мнению 46% сторонников инициативы, патриотические видеоролики прежде всего должны содержать интервью с участниками СВО.

35% респондентов, поддержавших идею, отметили, что необходимо делать упор на аналитику со стороны экспертов, которые бы разъясняли школьникам причины и задачи спецоперации.

19% опрошенных считают, что в основе информационных материалов должны лежать репортажи с места проведения боевых действий.

Главными целями видеороликов, по данным 44% респондентов, являются формирование чувства патриотизма у школьников, воспитание уважения к защитникам Отечества (31% респондентов) и объективное информирование о ходе СВО (25%). Около 53% россиян считают, что показывать такие ролики следует раз в неделю, 31% - дважды в неделю.

«Примечательно, что большинство россиян (76%) заметили, что патриотический контент о спецоперации блокируется иностранными видеосервисами и соцсетями», - отмечается в исследовании.

Ранее стало известно, что в новом учебном году школьникам будут преподавать предмет «Основы безопасности и защита Родины». Это будет расширенный курс ОБЖ, дополненный также начальной военной подготовкой. В частности, ученики 10-11-х классов будут изучать беспилотники и способы противодействовать им.

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