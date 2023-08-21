Старшеклассники будут изучать основы применения беспилотников

21.08.2023 | 15:35

Во всей России школьники 10-11-х классов на уроках начальной военной подготовки будут изучать беспилотники и способы противодействовать им.

«Иметь представление о способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ведения разведки местности с помощью БПЛА; знать алгоритм противодействия БПЛА противника; выполнять практические действия по управлению БПЛА», - цитирует РИА Новости рабочую программу курса.

Уроки начальной военной подготовки в образовательную программу российских школ вводят с 1 сентября 2023 года.

Теперь в рамках ОБЖ старшеклассники будут собирать и разбирать автомат, получать практические навыки, как перевязать рану, как оказать первую помощь, и др.

В январе министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что преподавать в школах основы безопасности жизнедеятельности могут участники спецоперации после окончания службы. Для работы с детьми им нужно будет пройти обучение.