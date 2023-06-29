С 2024 года школьников ждут измененные уроки ОБЖ

29.06.2023 | 13:01

С 1 сентября 2024 года в школах появится предмет «Основы безопасности и защита Родины». Это будет расширенный курс ОБЖ, дополненный также начальной военной подготовкой.

Как пишет ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анну Тимофееву, уроки предстоит проводить по новым учебникам.

«Формируется рабочая группа, которая будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители Министерства обороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы», - отметила Тимофеева.

Она пояснила, что планируется внести изменения в закон «Об образовании», чтобы переименовать ОБЖ, а также скорректировать государственные образовательные стандарты «в части и содержания, и предметных результатов, личностных результатов». По словам Тимофеевой, изменения должны учесть и дополнения в патриотическом воспитании.

Ранее о планах переименовать предмет ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины» сообщил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы понимаем, что время сегодня, в том числе, нам говорит о том, что этот курс нужно развивать. И мы тоже обсудили и с педагогическим сообществом, и с учителями, и видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду», - сказал он.