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Учеба

Некоторых школьников могут освободить от трудового воспитания

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Школьников будут привлекать к общественному труду строго по программе, которую разрабатывает Министерство просвещения РФ.

Как пояснила «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, в программе будет четко прописано, какие работы можно поручать школьникам. Причем регионы и даже отдельные школы могут вносить свои коррективы в зависимости от климатических условий или наличия (отсутствия) пришкольного участка.

«Очень бы хотелось, чтобы в программе появились пункты о шефстве над воинскими мемориалами, над памятниками, над вечными огнями в своем городе. Такая работа школьникам точно по силам. К тому же это яркий пример воспитательной работы, так как мы все же говорим о трудовом воспитании», - считает она.

Ольга Казакова также сообщила, что школьника могут освободить от общественных работ по состоянию здоровья. Например, аллергика или астматика не отправят в сад во время цветения определенных растений и не заставят протирать пыль в классе.

«Или, например, ребенок сломал руку, естественно, его не заставят лезть на стремянку и развешивать плакаты в актовом зале. Но ему могут поручить другую общественно полезную работу, которая ему по силам», - добавила депутат.

Ольга Казакова добавила, что в основе трудового воспитания лежит профориентация, которая охватит школьников с шестого класса и старше. Новый урок предлагается назвать «Россия - мои горизонты», он будет введен по аналогии с «Разговорами о важном».

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